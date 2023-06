Email it

A través de la colección Simbiosis, artesanos dominicanos y haitianos buscan unir lazos y proyectar esta industria

Haití y República Dominicana comparten tres cadenas de valores: cacao y chocolate; aceite esencial y cosméticos; y la artesanía, con un potencial de co-promoción y co-producción no competitiva. Con estos sectores se busca fortalecer los lazos de estas naciones gracias al Programa de Cooperación Binacional Haití-República Dominicana, que financia la Unión Europea, según información ofrecida por Leonel Naut, director ejecutivo adjunto de Caribbean Export Development. “Desde el 2012, nuestra agencia viene con el complemento Comercio y Sector Privado del programa para mejorar las relaciones entre Haití y República Dominicana”, dijo Naut.



En su visita a elCaribe, Naut resaltó que este programa guarda relación con actividades culturales, educativas y con el comercio. “Esto nos lleva a la tercera cadena de valor, que es la artesanía. Aquí tenemos un sinnúmero de artesanos que son Pymes. No sólo están haciendo artesanía sino que también la están comercializando”, señaló.



Con esta cadena de valor se ha podido lograr la creación de dos clústeres de artesanía. El primer clúster de artesanía de RD es presidido por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, mientras que en Haití están trabajando en la formalización de este sector, comunicó el ejecutivo.



La colección Simbiosis



De acuerdo con Naut, con esto se está buscando resaltar el conocimiento artesanal de ambos países y propiciar una producción binacional. “La mejor oportunidad que brinda la artesanía es con la joyería.

Artesanos haitianos y dominicanos producen piezas e incorporan insumos de ambos países. De ahí nace la colección ‘Simbiosis’, que se va a convertir en una marca binacional. A través de esta marca se podrán hacer más colecciones de piezas de joyería”, expresó.



Los protagonistas son 16 artistas y diseñadores de ambos países, que estarán exhibiendo 125 piezas únicas del 22 al 25 de junio en la Quinta Dominica, destacó Naut.



La colección tiene un enfoque particular en la vegetación (cocotero); los minerales (piedras semipreciosas: jaspe, malaquita, azurita, ámbar y larimar) y residuo de animal (cuerno y hueso).



Internacionalización



El objetivo principal de esta línea es que se pueda internacionalizar. Naut aseguró que con la creación de la marca los diseñadores serán los beneficiados. “Estamos haciendo una plataforma digital y catálogos para darle visibilidad y mercadeo, para que el público pueda ver las piezas y saber qué artesanos las hicieron y puedan contactarlos”, indicó.



Con esta propuesta, Naut sostuvo, que buscan posicionar la artesanía, como otras industrias creativas, en un motor de desarrollo económico, apuntando hacia la internacionalización de la industria del arte y la cultura y, de esta forma, explotar el potencial económico de esta cadena de valor.



Capacitaciones



Para seguir impulsando la industria, Caribbean Export Development Agency, en colaboración con el Ministerio de Economía,Planificación y Desarrollo (MEPyD), inauguraron en Cenadarte el Centro Digital de Diseño Artesanal para capacitar a los artesanos. “Los venimos capacitando para que tengan conocimientos y estén más actualizados en cuanto a diseños. También se han hecho talleres de ventas digitales”, subrayó Naut.



Cadena de cacao y chocolate



El año pasado, con la cadena de valor cacao y chocolate, se lanzó el producto binacional Barra Quisqueya. “Fue una colaboración entre una empresa chocolatera dominicana y una haitiana, para resaltar los sabores de la isla”, dijo Naut.



En esa cadena de valor también se hicieron capacitaciones sobre la nueva legislación de orgánicos para que los cacaoteros se prepararan para la nueva certificación. Sobre la de aceites esenciales y cosméticos , según Naut: “No hemos tenido esa sinergia de producción”.

Artesanía

