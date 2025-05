Elena Crespo asegura que la maternidad a los 40 años se vive con una mayor madurez emocional y una perspectiva de vida más asentada

“El camino para lograr el embarazo a veces no es tan sencillo como uno espera, y en muchos casos, no depende solo de la edad, sino de cuestiones físicas de cada mujer”, explicó la periodista y consultora Elena Crespo sobre la maternidad después de los 40 años. En su caso, convertirse en madre no fue algo que sucediera de la noche a la mañana, ya que implicó compromiso, atención a los tiempos y, por supuesto, el apoyo de profesionales”.



“En mi caso, hubo un proceso, una búsqueda consciente junto a mi pareja… No diría que fue extremadamente difícil, pero sí requirió un compromiso y una atención especial a los tiempos y a las circunstancias”, explicó a elCaribe.



Durante años, se realizó chequeos médicos de forma periódica para asegurarse de que todo estuviera en orden: “Fertilidad, mi aparato reproductor, que toda mi salud reproductiva estuviera bien. Así que, cuando llegó el momento en que ya quería ser mamá, todo estaba en orden”, dijo.



Cuando llegó el positivo



La noticia del positivo… la describe como una una explosión de emociones. Una mezcla de alegría inmensa, incredulidad al principio, y luego una emoción tan profunda que casi no podía contenerla. “Recuerdo perfectamente ese momento, mi pareja y yo nos quedamos atónitos en el baño, con la prueba en nuestras manos. Es algo que te cambia la perspectiva de golpe, de forma instantánea. Fue como si un nuevo capítulo, el más importante, se abriera de par en par. Un salto al vacío que estás deseando hacer, pero con el miedo que implica hacerlo”, compartió.



Sobre si su vida cambió tras convertirse en madre a los 40 años, expresó que tuvo un giro por completo.

“Cambió por completo, pero no creo que tenga que ver con la edad, es cierto que, con cuarenta, tienes una vida más establecida, una carrera profesional y una rutina a la que incluyes la flexibilidad que quieras. Sin embargo, a todas las mujeres la maternidad les revoluciona, de una u otra forma, de la mejor manera”, manifestó Crespo.



Lo más desafiante de la maternidad



Lo más desafiante para Crespo fue el cansancio físico, pero tampoco cree que sea algo exclusivo de las madres de cuarenta. “Es verdad que el cuerpo no responde igual que a los 20 o 30, pero las noches sin dormir, la demanda constante de energía… eso lo sentimos todas”, destacó sobre su proceso. A esto sumó los miedos que todas las mujeres tenemos, como las secuelas físicas y mentales del parto y del posparto.



“Quizás, una con cuarenta es más consciente de eso, pero la influencia positiva o negativa de lo que vemos en redes sociales sobre mujeres que se recuperan sin ayuda, solo con deporte, o las súper mujeres exitosas que lo pueden todo, eso afecta igual”, manifestó.



El nacimiento de Elías



El nacimiento de su hijo, Elías, le reveló nuevas dimensiones de sí misma: “Me ha enseñado una capacidad de amar que no sabía que existía. Me ha enseñado paciencia, resiliencia y a vivir el presente de una manera mucho más plena”.



El vínculo que comparte con él lo describió como amor en su estado más puro, incondicional y absoluto.

“Creo que Elías ha llegado cuando tenía que llegar. Es un bebé muy querido y amado por toda su familia, eso es lo más importante. Quizás me hubiera gustado saber que este viaje es una montaña rusa, que hay días buenos y otros días de tristeza, que es normal sentirse abrumada a veces, que la ayuda es fundamental y que no hay buenas o malas decisiones, cada madre va a elegir lo mejor para ella y su bebé en base a sus circunstancias personales”



Sobre la maternidad a los 40, opinó que se vive con más madurez y perspectiva: “A los 40, en general, tienes una mayor madurez emocional, una estabilidad económica y una perspectiva de vida más asentada. Valoras mucho más cada momento, cada hito de tu hijo, porque quizás has esperado más por ello o has tenido una decisión muy consciente cuando has dado el paso. Hay una mayor conciencia de la responsabilidad”, puntualizó.

