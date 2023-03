Email it

Las diversas texturas y tonalidades convierten a la piedra en un material único a la hora de ornamentar

En los detalles más mínimos puedes ornamentar con piedras y tener un espacio estético y acogedor. Hay quienes eligen diseñar sus paredes o pisos con ellas, sin embargo, hay otro grupo que prefiere que esta forme parte de los espejos, las mesas, los jardines, entre otros.



Al ver imágenes en el internet pudimos constatar que para que la piedra sea el centro de atención de toda la casa, se debe de utilizar también como objeto decorativo. Por ejemplo, colocada de manera natural en el borde de una bañera o de un lavamanos aporta una nota refinada al cuarto de baño.



Asimismo, las piedras pueden adaptarse muy bien en el resto de habitaciones; mientras que, ubicadas dentro de un jarrón serán signo de sencillez. También, se puede decorar la mesa distribuyendo algunas piedras o crear un camino con ellas.



Según la página homify.com: “La piedra ha sido un material de construcción que se ha utilizado desde el principio de los tiempos. Al no ser creado por el hombre ni necesitar de un tratamiento más exhaustivo como es el caso de la madera, la piedra proliferó en la arquitectura y la construcción de viviendas desde la prehistoria”.



Actualmente, aunque materiales y técnicas más modernas han acaparado la atención en el mercado, el uso de piedra en la construcción o decoración no ha perdido su atractivo. Esa cualidad mineral tan especial que transmiten, ese aire medieval tan imponente y la riqueza en texturas y tonalidades, convierten a la piedra en un material único y muy original a la hora de ornamentar.



Las piedras de los ríos son una solución original para distintos espacios. En el caso de las piedras multicolores, éstas le dan un toque natural y muy alegre al piso, rompiendo la monotonía de los azulejos.



Los patios de piedra son los preferidos, debido a que su exposición al sol, al viento y a la lluvia no la deterioran. Esta combina bien con madera, ladrillo, hormigón y cualquier otro material de construcción. Y lo mejor, al combinarse con la vegetación brinda un panorama muy natural.



Además, si deseas que forme parte del diseño de tu casa, juega con las paredes y los pisos. A pesar de que las paredes de la sala y el baño son las favoritas, la cocina es otro lugar ideal para añadir una o varias columnas de piedra para brindar robustez a la estética de esta.