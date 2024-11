Lina se graduó de Tecnóloga en Multimedia en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) a los 22 años

En una oficina llena de pantallas y notas adhesivas conocí a Lina Paulino, una joven de 23 años con una energía especial y una profunda pasión por la tecnología. Con una sonrisa, habló de sus proyectos en UX/UI, un campo en el que se fusionan el diseño, la creatividad y la tecnología para crear experiencias digitales que sean intuitivas y placenteras. Su historia nos recuerda que el talento y la determinación no tienen edad.



Graduada como Tecnóloga en Multimedia en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) a los 22 años, Lina se ha destacado en un entorno donde predominan los hombres, y logró diferenciarse con su habilidad para transformar ideas en interfaces funcionales y atractivas.



“Siempre me gustó el diseño gráfico, pero con el tiempo la tecnología me atrapó más. Para mí, el mundo multimedia es una forma de comunicar en digital: desde la fotografía hasta el diseño de aplicaciones,” comentó Paulino.



Aunque el ámbito de la tecnología sigue siendo mayoritariamente masculino, la representación femenina en UX está en aumento. Según un estudio de Nielsen Norman Group en 2022, las mujeres ya representan aproximadamente el 57 % de los profesionales de UX a nivel global, aunque en el desarrollo y la programación aún son minoría.



El camino de Lina hacia el diseño UX/UI no fue fácil. “Al inicio, el diseño de aplicaciones y páginas web era complejo y ajeno para mí. Pero cada paso me acercaba más a lo que realmente quería hacer: crear interfaces que otros luego transformen en herramientas funcionales” relató.



Su trayectoria en el ITLA, marcada por el apoyo de compañeros y mentores, ha sido fundamental para superar las barreras iniciales.



Entre sus proyectos más significativos, Lina recuerda su participación en la creación de una calculadora de huella de carbono para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como un prototipo para agendar citas en salones de belleza.



Aunque algunos de los proyectos en los que ha trabajado no se han materializado, debido a los costos de desarrollo, para Lina representan oportunidades de aprendizaje y crecimiento.



Uno de los retos más grandes para Lina en UX/UI es comprender las necesidades de los clientes, muchas veces poco definidas. “Primero hay que entender lo que el cliente realmente quiere; a veces no lo saben expresar bien, así que se les muestra una serie de ideas. El proceso empieza con un guion, sigue con un boceto, y luego se convierte en un diseño digital,” explicó Paulino.



A pesar de su juventud, Lina ha enfrentado el escepticismo de quienes dudan de sus habilidades. Sin embargo, con cada proyecto y cada boceto demuestra que su talento es capaz de superar cualquier prejuicio. “La experiencia llega con cada diseño y cada cliente,” dijo con orgullo.



Hoy, Lina estudia Comunicación Digital en la universidad APEC, combinando el diseño de aplicaciones y sitios web con estrategias comunicativas. Su objetivo es mejorar productos ya existentes y crear otros nuevos con un enfoque centrado en el usuario.

Modelo a seguir en el diseño y la tecnología

Para los jóvenes que comienzan en el mundo del diseño y la tecnología, Lina es un modelo a seguir. Su historia demuestra que la juventud no es un obstáculo, sino una ventaja para aportar ideas frescas y adaptarse a los constantes cambios tecnológicos. “Siempre hay algo nuevo que aprender, y esa es la magia de la tecnología. No tengan miedo de ser jóvenes en este campo; la clave es seguir adelante y mantener la mente abierta,” concluyó Paulino.

