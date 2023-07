La periodista trabaja para que haya disponibilidad de sangre, que esté a tiempo, sea de calidad y gratuita



Un nivel bajo en reservas de unidades de sangre; falta de concienciación y registro, sumado al fastidioso proceso para donar sangre, y bancos con escasez de recursos y personal, es la realidad con la que se topó de frente la periodista y productora de televisión Lorenny Solano.



“Cuando necesitas sangre para un familiar, y te ves en una situación de vida o muerte, entonces, el entorno y la perspectiva cambian. Me pasó a mí en el 2017, e investigué para cambiar esa realidad y ver de qué forma nosotros podemos apoyar para que República Dominicana deje de sufrir la escasez de sangre y que se eduque a la gente sobre la importancia de donar”, manifestó Solano, quien es la presidenta de la Fundación Laso y el proyecto Red de Donantes, que este 21 de julio celebra sus dos años.



La gente que dona paga para recibir su propia sangre y entiende que lo están estafando, es por ello que “nosotros tenemos tres palabras que son básicas: que la sangre esté a tiempo, que sea de calidad, y que sea gratuita”.



Para Solano, esas son sus consignas para que la gente vea que tienen interés en que la sangre no se venda, ya que es la principal vía y el principal activo para un ser humano. “En la cultura dominicana, las autoridades han jugado un papel muy “flaco” en ese sentido. Según la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y las ARS, está cubierto el tema de la transfusión de la sangre, la donación, pero nadie te lo dice. Te dicen que tienes que pagar unos 3,000 pesos por cada unidad de sangre; tienes que llevar tu donante y pasarte un día dando vueltas para eso, pero, ¿cómo va a hacer?”, cuestionó la joven periodista.



Además, es alarmante que estamos colectando al año, alrededor de 100,000 mil unidades de sangre, cuando la población requiere de mínimo 350, 000 unidades, señaló Solano. “Estamos hablando de que cada año, hay un déficit de más de 250 mil unidades, lo que significa la muerte para muchas personas”, subrayó en una entrevista para elCaribe.



Falta de bancos de sangre



En el país se tienen registrados alrededor de 22 bancos de sangre públicos y, “cuando tú vas a la práctica puedes sorprenderte de que no están funcionando; no tienen personal, de que no tienen los recursos, insumos, de que no saben cuál es el procedimiento… nos falta, y, es por eso que la Red busca conectarse a ese banco de sangre para que haya un inventario a tiempo real, y eficientizar el registro para saber disponibilidad y en dónde lo pueden retirar”, puntualizó.



¿Cómo la fundación ayuda a personas que requieren unidades de sangre?



“Nosotros empezamos con el tema de la concienciación y, cuando alguien dona para nosotros, se registra en nuestra base de datos, y cuando esa persona necesite sangre, se le busca; es una forma de fidelizar a esa persona”, expresó.



Apoyo

Con relación al Gobierno, solano resaltó que han recibido ayuda del Servicio Regional de Salud Metropolitano que dirige el doctor Edisson Rafael Féliz Féliz. “Cuando llega una jornada, la entidad acreditada para manejar la sangre, utilizarla y llevarla, son ellos. Nos ayudan con los insumos y el personal. En casos puntuales, nos ha ayudado el Servicio Nacional de Salud que dirige Mario Lama”, manifestó.



Un llamado al Gobierno



Este año, previo al Día Mundial del Donante de Sangre, a través de la fundación, Solano hizo un llamado al Gobierno a que se vincule y les ayude con el programa de cara al 2024. “Hicimos por primera vez la solicitud de subvención para que la Red pueda recibir fondos del Gobierno, a través de su sectorial que es el Ministerio de Salud. Con esos fondos nosotros queremos adquirir cada año una unidad móvil equipada y que haya una en cada lugar del país”, expresó.