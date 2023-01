Para César Cordero, experto en desarrollo personal, en la era de la internet las familias deben buscar técnicas para conectar con los hijos

Un verdadero líder inicia su formación desde la familia. Esto no quiere decir que hay que ser autoritario, más bien se deben implementar reglas y buscar las técnicas adecuadas que contribuyan al desarrollo de los hijos.



“¿Si el sentido y concepto de la familia es tan importante, por qué se está perdiendo ese sentido de valores en la misma? El análisis lo hace César Cordero, director de Dale Carnegie en RD, quien agrega que lo primero es entender que la sociedad con su cultura es la suma de múltiples factores que se activan desde las familias y que como tal, la familia es un elemento activo que nunca permanece estacionario, sino que pasa de una forma a otra en la medida que se van dando los cambios de generaciones.



¿Cómo podemos desarrollar familias de líderes, donde se establezca una diferencia y se motiven los valores?



“Los padres deben de alinear la visión de sus hijos con los objetivos de la familia a corto, mediano y largo plazo. El primer paso es sentarse juntos y tener una compresión de la visión que tienen. Segundo, deben buscar tiempo y técnicas para conectar más emocionalmente y más allá de los celulares ante los retos que nos ha traído el internet y sus redes sociales”, dijo el director de Dale Carnegie.



Añadió: “Otro elemento importante es incrementar las habilidades de comunicación cerrando la brecha generacional . Aquí los padres deben trabajar de manera inteligente cuidando de no caer en la famosa declaración de: ‘en mi época era distinto’; ‘mis padres me enseñaron que’… y ‘eso no va, porque lo digo yo y punto’. Los padres estamos llamados a modelar habilidades de liderazgo con una comunicación que motive a los hijos a la idea de asumir retos y los lleve a un comportamiento de respeto”.



Para Cordero, los padres deben también manejar el estrés propio de la vida de adultos y manejar la actitud ante los hijos. De esta manera, más que hablar o pedir, están enseñando con el ejemplo a que sus hijos sepan superar sus propios retos, al final lo que se busca es que la familia unida pueda salir adelante.



“Si la familia es la base de todo, vamos a crear para ella un entorno donde todos puedan crecer y sentirse cómodos. Vamos a crearle a nuestra familia una visión, misión y valores que la guíen a lograr los objetivos y resultados, y que sirvan de modelo para otras familias, ayudando a crear la sociedad que queremos, basada en respeto y valores”.