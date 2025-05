La diseñadora dominicana Maylé Vásquez informó que emprende una nueva etapa creativa con Piedra, una colección que no sólo redefine su marca desde lo esencial, sino que señala una nueva dirección: más conectada, más orgánica, y con la mirada puesta más allá de fronteras conocidas.



La Primavera-Verano 2025 de la diseñadora no es una propuesta más. “Piedra” es un manifiesto sobre transformación y resistencia. “Las piedras no solo desvían el río, también lo reinventan. Esta colección nace de ese mismo impulso: el de crear desde la interrupción”, afirmó Vásquez.



Lo artesanal se vuelve provocación, según Vásquez. Cortes asimétricos, texturas en contraste, piedra y nácar, son detalles que hablan fuerte de esta línea. El resultado son vestidos y conjuntos que no siguen la corriente, sino que la reinventan.