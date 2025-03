En el primer día del Mobile World Congress 2025, Huawei presentó innovaciones en distintos escenarios con la ayuda de asistentes IA

Barcelona, España.- Con vuelos y hoteles hasta su máxima capacidad, Barcelona recibió a amantes de la tecnología de todo el mundo para dar inicio al Mobile World Congress 2025 (MWC) que se realiza del 3 al 6 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat. Se espera que el evento tecnológico atraiga a alrededor de 101,000 mil visitantes.



La era tecnológica no se detiene, y las innovaciones son una prueba. En esta oportunidad, elCaribe viajó con Huawei para desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento, crear nuevo valor comercial e impulsar el éxito compartido de la inteligencia artificial.



Son 2,700 empresas que tienen presencia en la feria tecnológica, entre ellas Huawei. Durante un recorrido por el stand de la marca, periodistas de República Dominicana, Jamaica, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Brasil, entre otros, interactuaron con asistentes de la IA.



Dos roles importantes



Daniel Melo, gerente de producto para Latinoamérica de Huawei, destacó que esta adopción de la inteligencia artificial juega dos roles: el primero como motivador para poder trabajar las redes de telecomunicaciones en función de los requerimientos de ésta. En segundo lugar, como herramienta que permite que todos los productos de la marca, en el ámbito de telecomunicaciones, sean potencializados para ser más autónomos, tener nuevos servicios y tener nuevas capacidades.



Un hogar más inteligente



“La inteligencia artificial convierte nuestros hogares en un pequeño data center en donde necesitamos infraestructura para soportar toda esta interacción, pero no solamente hacia el consumidor final, sino también hacia la industria que permite potencializar su eficiencia”, explicó el ejecutivo.



Acelerador de redes de banda ancha



En el encuentro, se ejemplificó una interacción que se podría dar en la vida diaria. “La asistente de inteligencia social que llamamos Sara nos da la bienvenida reportando información relevante como el clima, las noticias, o nos brinda recomendaciones, mientras nos trasladamos al trabajo. Es un asistente que nos permite esa interacción”, señaló.



Además, planteó: “Imagínense que la asistente tome la minuta y, que al final de la conferencia, envíe un correo a todos los participantes y, de esa manera, optimicemos los tiempos de trabajo de regreso a casa”.



En el tiempo de esparcimiento, viendo un partido de fútbol, la IA entiende nuestras preferencias, nuestro equipo, jugador favorito… y empieza a capturar esos momentos. “Es un asistente que trabaja en nuestro día a día, simplificándonos la vida, y esto es lo que queremos desarrollar dentro del ambiente de las telecomunicaciones”, expresó Melo.



Simplificar los escenarios



Según Melo, con estos mismos asistentes de inteligencia artificial, existe la posibilidad de simplificar muchos más escenarios, siempre y cuando, se tenga la posibilidad de conectividad de banda ancha, pero ¿qué pasa si falla esa conexión? “Es un asistente que nos permite hacer el reporte de que algo está fallando dentro de nuestro internet. En lugar de tener que estar interactuando con un operador en un ‘call center’, sería a través de este asistente que reportamos que hay una falla”, concluyó.



Encargar tareas



Otro aspecto que disfrutamos en la feria, es la posibilidad de encargar tareas al asistente de inteligencia artificial. Por ejemplo, si tengo un viaje a Barcelona, entonces le digo al asistente: “Necesito viajar a Barcelona”, y el asistente va a interactuar conmigo para preguntarme, “¿cuál es la fecha?, ¿necesitas vuelo y hotel? Y lo busca.



“Este tipo de interacción con las tecnologías de telecomunicaciones y la inteligencia artificial va a ser lo que nos permita simplificarnos la vida”, puntualizó.



Si no te gusta leer, esto es para ti



La generación de contenido es el otro motor de la inteligencia artificial. “Leemos muy poco. Nuestro promedio es realmente muy bajo y probablemente ahora con la adopción de estos audiolibros es un poquito más manejable el leer. “Si no lees, este asistente te construye una pequeña historia del libro de preferencia y la convierte en una mini película”, explicó el experto en tecnología.



Asimismo, para los que les gusta el ejercicio, pueden llevar lentes para una visión 3 D mientras montan bicicleta, patines, etc, para que la actividad física sea más placentera.