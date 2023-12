Cada año, las tendencias llegan según las temporadas, pero puedes apostar por el estilo con el que mejor te identificas

Nochebuena no es cualquier cena, es el banquete más esperado por las familias durante todo el año. Aunque sea en la casa y con tus seres queridos hay que apostar a prendas que vayan de acuerdo con ese día especial.



Por supuesto, los looks de cada año vendrán un poco preestablecidos según las tendencias de cada temporada, aunque siempre hay quien consigue encontrar su propio camino para destacar. Si eres de los que respetan la regla de “menos es más”, las opciones que tienes son muy variadas.



Piezas para mujeres



Los vestidos, las faldas, los conjuntos, jonsús, jumpers y hasta vaqueros, pueden formar parte de tu outfit en la velada. Mientras que los hombres pueden optar por camisas, y t-shirts con personajes o tonalidades navideñas. No tiene que ser tan formal, pero sí elegante.



Las faldas de talle alto también pueden ser una opción adecuada para este tipo de acontecimiento. El color dependerá si prefieres darle el protagonismo a esta prenda o a la parte superior del look.



Para hombres



En el caso de los hombres, las camisas, de mangas cortas o largas, los abrigos y las chaquetas, siempre serán una excelente opción para lucir.



Es más apropiado, por ejemplo, usar camisas de colores sólidos o con rayas, que te harán lucir bien vestido. No olvides incluir en tu lista una camisa blanca, una negra, gris o una chaqueta oscura. Ten siempre en mente que las prendas clásicas jamás pasan de moda.