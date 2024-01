El periodista Frank Núñez, la psicóloga Itania María y el coach financiero Fellito José, recomiendan libros que van desde finanzas hasta historias e inteligencia emocional

Entre la lista de los objetivos a cumplir en este año, una parte de la población colocó: leer más libros o crear el hábito de lectura. ¿Eres de los que se propuso leer más este año? Para tí, el periodista Frank Núñez, la psicóloga clínica Itania María y el coach financiero Fellito José, hicieron una selección de dos libros cada uno para que puedas iniciar con buen pie y te sumergas en un viaje literario que te ayudará a soñar y a acercarte a tus metas.



El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende (Recomendado por Frank Núñez)



Con su prosa magistral, reiterada en su novela “El viento conoce mi nombre”, la reconocida escritora chilena logró impactar a sus lectores de todo el mundo en el 2023. Narra la intensa vida del violinista Samuel Adler, de origen judío, quien vive en su niñez el horror de la Noche de los Cristales Rotos, cuando su comunidad fue azotada por el poder nazi en Viena, capital de Austria, año 1938. Tras la pérdida de sus padres, el protagonista transcurre su vida en países como Inglaterra y Estados Unidos, hasta conocer la pandemia de covid-19, fenómeno cuya desolación le hizo recordar las angustias de su niñez. Otros personajes de la obra viven episodios difíciles, como la emigración ilegal norteamericana, sin perder la esperanza de cambios positivos.



El mundo de ayer: Memorias de un europeo, de Stefan Zweig (Frank Núñez)



La nostalgia por una sociedad desaparecida ante un mundo que la sustituye derribando todos sus valores, es la que expone el excepcional escritor austríaco en “El mundo de ayer: Memorias de un europeo”, describiendo con su estilo diáfano cómo su continente pasó del disfrute de las riquezas creadas con la industrialización y las bellas artes a un ambiente sangriento, marcado por el odio, que lo desplazó, tras las dos guerras mundiales, del primer lugar que ocupara por siglos en el globo terráqueo. Zweig, nacido en Viena, 1881, sucumbe a la nostalgia en Brasil, 1942, donde se suicida poco después de entregar el libro a la imprenta. El autor concluye en que “solo quien ha conocido la claridad y las tinieblas, la guerra y la paz, el ascenso y la caída, solo éste ha vivido de verdad”.



Los cinco mandamientos para tener una vida plena, por Bronie Ware (Itania María)



¿Por qué lo recomiendo? Porque es un libro que invita a hacernos conscientes de la importancia de vivir una vida que valga la pena ser vivida y de que a la hora de nuestra muerte no sintamos penas ni remordimientos por lo que puede haber hecho y no hice; por lo que pude haber sido y no fui. Este libro fue escrito por una enfermera de cuidados paliativos y escuchó muchas historias de personas que a punto de morir sentían pena, tristeza, remordimientos por no haber hecho lo que querían de sus vidas.

El libro tiene cinco capítulos o cinco “lamentos”: 1) Ojalá hubiese tenido el valor de vivir una vida más acorde con mi forma de ser no la que otros esperaban de mí; 2) Ojalá no hubiera trabajado tanto 3) Ojalá hubiese tenido el valor de expresar mis sentimientos 4) Ojalá no hubiese perdido el contacto con mis amigos 5) Ojalá me hubiese permitido ser feliz.



Cómo lograr que el dinero te alcance

Este libro te enseña un método eficaz para tener el control total de tus finanzas y te ofrece los conocimientos necesarios para que tengas el empoderamiento financiero, y aproveches las oportunidades del entorno, logrando así un desempeño financiero eficaz, lo cual te llevará a alcanzar objetivos financieros, una mejor calidad de vida y bienestar sostenible. De fácil lectura y divertida, este libro se desarrolla en medio de la conversación con un personaje ficticio llamado FINA.