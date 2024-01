Durante los últimos tres años, los especialistas en salud mental José Miguel Gómez, Ana Simó y Marian Rojas, han compartido con los lectores de elCaribe los pasos que permiten aterrizar nuestras metas para poder cumplirlas. En este artículo, te resumimos los más importantes para establecerlas o darles continuidad a las que no has podido alcanzar.



Si cuando inició el 2023 hiciste una lista de metas, ¿cuántas cumpliste, y cuántas te faltaron? Echemos un vistazo y repasemos esos pasos. Si te haz planteado metas es porque realmente es el cambio que necesitas y deseas en tu vida. Lo que tienes que determinar es el tiempo en que pueden ser cumplidas y no desfallecer, recuerda que muchas se cumplen a largo plazo. Este 2024, puedes darle continuidad a esas metas que requieren tiempo extra, así como de tu ilusión para ser cumplidas.



A lo largo de los últimos tres años, el psiquiatra José Miguel Gómez, la psicóloga Ana Simó y la psiquiatra Marian Rojas han ofrecido sus consejos, por lo que en esta ocasión, te resumimos los más importante a tomar en cuenta.



Identifica las metas que no cumpliste en 2023



En su oportunidad, el psiquiatra José Miguel Gómez hizo énfasis en que lo primero que se debe hacer y lo más importante, es crear una lista marcando las cosas positivas logradas en el año que se fue y cuáles fueron las técnicas empleadas por ti para que éstas se concreten; por igual, tus planes de desarrollo, guías y actividades que te hicieron convertir en un ente perseverante e indescriptible.



Después de tener claro cuáles fueron nuestros fuertes en el 2023 expondremos con valor crítico los tropiezos o dificultades que impidieron que se realicen esos propósitos importantes y aquellos que han sido postergados a lo largo de nuestra vida por la famosa coletilla “lo hago más tarde”, tiempo que termina convirtiéndose en nunca. “La meta es decir: este año voy a perder peso; voy al gimnasio y a dejar de fumar y, con ello, tener hábitos concretos. Esas pequeñas acciones son las que te permiten lograr esa gran meta. Pero si te comprometes con metas muy fuertes y no sabes cómo lograrlas en el día a día o cómo aterrizarlas, a las dos o tres semanas de haber comenzado la ilusión va a desaparecer y materialmente será imposible que lo consigas”, explicó la psiquiatra Marian Rojas.



Desistir no es sinónimo de fracasar



Para Rojas, la vida es como un GPS. Hay veces que hay que recalcular la ruta y echar la vista atrás. Tendemos a obsesionarnos con ciertas metas que son irreales o difíciles de conseguir, por lo que tengo que replantearme si son las adecuadas, porque de lo contrario pueden llevarme a chocar contra un muro y a sentirme un fracasado.



En ese mismo orden, resaltó que lo importante es evitar las autoflagelaciones, y los victimismos si flaqueamos alguna vez. “Lo importante es intentarlo, el tener una actitud positiva y no hundirse a la primera de cambio”, señaló la especialista.



Clasifícalas



Mientras que la psicóloga Ana Simó, dijo que para llevar a cabo una meta la persona tiene que ser aterrizada. Las metas realmente tienen que ser algo alcanzable y coherente dependiendo de mis necesidades y posibilidades

Las metas deben estar clasificadas a:

Corto: Días o semanas

Mediano: Seis meses

Largo plazo: Más de seis meses y años…



Además, expresó que para poder cumplirlas se debe ser consciente para identificar cómo está la fuerza de voluntad, reconocerse así mismo como una persona imperfecta que hay cosas que quizás a otras se le puede hacer más fácil que uno mismo, esto no significa que no lo puedas lograr pero que quizás te tome un poco más de tiempo, solo que tienes otra velocidad.



La doctora Simó dijo que para decretar una meta se debe tener un objetivo claro, persistencia y coherencia.



Establecer la diferencia entre metas y objetivos

Para el psiquiatra José Miguel Gómez, antes de elaborar una lista de proyectos es necesario definir la diferencia entre metas y objetivos, dos palabras que aparentemente son similares pero que en el ejercicio son totalmente distintas. La diferencia entre éstas es muy sencilla, la primera es aquella que te trazas sin poner una fecha y la segunda es un propósito que tiene fecha de inicio y tiempo de caducidad. Para iniciar con el pie derecho las páginas de una nueva historia es necesario realizar una metodología de evaluación balanceada y un calendario de planificación de metas.