Email it

Airam Toribio, editora de la revista Pandora habla de los factores a tomar en cuenta antes de elegir los atuendos

Una de las búsquedas más frecuentes por las mujeres en estas fechas, son ideas para vestir en las fiestas de Navidad, ya sean del trabajo, juntes con compañeros de estudios o los tradicionales encuentros familiares. Sea cual fuere la ocasión hay varios factores que se deben tomar en cuenta, antes de elegir las posibles piezas a utilizar ese día y hacer que la búsqueda no sea estresante, tediosa,extensa, costosa y que para colmo no te haga sentir segura.



Airam Toribio, editora de la revista Pandora, destaca tres factores que se deben tomar en cuenta: “Tipo de evento al que vas, horario y si hay un código de vestimenta”, el primero es lo más importante debido a que no es lo mismo cuando tienes una fiesta del trabajo que cuando tienes una fiesta con tus amigos o si se trata de un encuentro en la mañana o en la noche”.

Las lentejuelas son una buena opción para los outfits de la noche. Las lentejuelas son una buena opción para los outfits de la noche. Combinar colores otoñales, el rojo, el blanco y verde. Combinar colores otoñales, el rojo, el blanco y verde. Combinar colores otoñales, el rojo, el blanco y verde.

Abstenerse de seguir los códigos de vestimenta también es súper importante para no estar como pez fuera del agua y para eso Toribio recomienda que si la invitación no lo indica, es bueno siempre preguntar si es cóctel, casual o formal.

En cuanto a los colores que se pueden utilizar la editora indica: “Navidad es bien fácil. Es tan facil como usar algo rojo, verde, blanco y negro” y saber cómo combinarlos.



Noche y fiestas, son un llamado a las lentejuelas. Si vas a salir a una fiesta casual un top negro básico o una pieza de brillo son una buena idea al combinarlos con unos jeans. Hay personas que juegan un poquito más llevando las lentejuelas en las mañanas con un jean y unos tenis.



Pero sin importar qué tan básico pueda parecer el look, el toque navideño o fiestero se lo pueden dar los accesorios que utilices. “Al final todo está en los accesorios si al final quieres usar un vestido negro, que es lo más clásico y simple, puedes con el mismo vestido crear un look para la mañana, la tarde o la noche, todo depende de los accesorios”, culmina Airam.