¿Por qué las mujeres se cortan el pelo después de una ruptura?

El cabello para la mujer es su símbolo de femeneidad. Es considerado el marco de su rostro y cuánto más largo se use, socialmente es considerado mejor. Otra buena razón para usarlo largo es porque se le ha hecho creer que así le gusta más a los hombres.

Pero, ¿por qué las mujeres se lo cortan después de una ruptura amorosa? La principal razón la explicó hace tiempo la célebre diseñadora Coco Chanel, “una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”.

El término de un noviazgo o matrimonio es un buen motivo para tomar esa decisión. Ya que la mujer desea poner punto final a ese capítulo y comenzar con ilusión uno nuevo.

La psicóloga y escritora Patricia A. Farrell le explicó al sitio OkChicas que “cambiar la apariencia de nuestro cabello es una de las maneras más sencillas de modificar nuestro entorno y por consiguiente nuestra vida, pues es el aspecto que expresa quiénes somos y cómo queremos que nos vean.”

Al modificar tu apariencia reconoces el amor propio que hay dentro de ti. Deseas verte bien, por dentro y por fuera.

No lo haces por nadie más, quieres que las personas que te rodean sepan que ya no eres la misma de antes, que has dado un paso adelante y estás dispuesta a tener una nueva vida.”