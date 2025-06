Durante un coctel de prensa, se anunció que el galardón será el 7 de octubre en el Gran Salón del Hotel Catalonia

Con más de 25 años de experiencia en medios de comunicación y producción de contenidos turísticos, Luis Severino ha consolidado el Premio Nacional de Turismo como un referente clave para el sector.



Durante un coctel de prensa con miras a la cuarta edición de la premiación al mérito turístico 2025, se anunció que la gala se celebrará el 7 de octubre en el Hotel Catalonia de Santo Domingo, en un acto que reconocerá lo mejor del sector como resultado del trabajo sostenido durante todo un año.



¿En qué hará énfasis?



Severino explicó que esta nueva edición pondrá especial énfasis en proyectos que construyen futuro: iniciativas responsables con el medio ambiente, propuestas que integren a las comunidades locales y experiencias que enriquezcan tanto al viajero como al anfitrión.



Asimismo, destacó la inclusión de nuevas categorías, con el propósito de resaltar experiencias exitosas y promover una cultura de excelencia, calidad y sostenibilidad en el sector.



Durante el acto, realizado en el restaurante del Hotel Homewood Suites by Hilton Santo Domingo, Severino, agradeció el respaldo del Grupo de Medios Panorama, que se suma como canal oficial de la transmisión de esta cuarta entrega de la distinción.



De su lado, Miguel Medina, presidente del Grupo de Medios Panorama, expresó su entusiasmo por ser parte de esta celebración que reconoce lo mejor del turismo nacional.



Asimismo, Walter Carmiol, director general del Hotel Homewood Suites by Hilton Santo Domingo, agradeció a los organizadores por elegir sus instalaciones para anunciar las novedades del evento que reúne a todo el sector turístico.



“Felicito a Luis Severino, quien con gran esfuerzo ha convertido el Premio Nacional de Turismo en el mayor reconocimiento del sector hotelero en la República Dominicana. Sin su perseverancia, esto no hubiera sido posible”, añadió.



Este galardón ha distinguido en ediciones anteriores a personalidades, empresas e instituciones que han contribuido significativamente al desarrollo y posicionamiento de la industria turística del país, para convertirla en un referente de transformación y progreso regional.

Luis Severino, presidente del Premio Nacional de Turismo.

Categorías a reconocer