Para garantizar un embarazo saludable, el ginególogo-obstetra Freddy Santana explicó que el primer paso debe ser la planificación médica

Antes de salir embarazada, lo ideal es planificarlo y asegurarse de que todo esté en óptimas condiciones, aseguró el ginecólogo-obstetra Freddy Santana. Esta planificación, que debe ir de tres a seis meses antes del embarazo, consiste en una serie de medidas e indicaciones tanto para la mujer como para el hombre, señaló Santana durante una entrevista realizada por elCaribe.



¿Cómo ayuda la planificación de un embarazo?



El realizarse algunas evaluaciones con su médico y seguir sus indicaciones le ayudará a reducir aquellos riesgos que pongan en peligro su salud y la de su bebé. Para el ginecólogo, desde el momento en que la pareja considera la posibilidad de embarazarse, hay que tener pendiente lo siguiente:



• Una buena evaluación de la pareja entre otras decisiones.

• Una alimentación balanceada.

• Evitar hábitos tóxicos, como alcohol y tabaco.

• Consumir ácido fólico.

• Verificar un control hormonal y si es de edad avanzada, comprobar una reserva ovárica óptima.



Para las pacientes que desean un embarazo y, en algunos casos, aún no sea esta su idea principal, siempre es recomendable realizar su papanicolau, preferentemente en base líquida, por lo menos anual, destacó el ginecólogo. Además, es recomendable realizar un perfil hormonal para verificar alguna irregularidad y, por lo tanto, algún problema de ovulación. Como también análisis destinados a la detección de enfermedades de transmisión sexual.



“Es importante entender, que la ovulación en la mujer solo se produce una vez al mes y por solo 24 horas, significa que no debe ser causa de estrés el hecho de no embarazarse inmediatamente inicido el intento”, manifestó el doctor.



Entre los factores que impiden un embarazo Santana mencionó la infertilifad tanto individual o mixta (trastornos de la pareja también), antecedentes de hipertensión arterial en los embarazos anteriores y las enfermedades metabólicas



Aunque existen algunas enfermedades que nos lleva a evitar en embarazo, Santana señaló que bajo inspección médica y un buen control y con la aprobación previa del profesional, se podría intentar.

Cuidado con estos diagnósticos!



Según Santana, existen algunos diagnósticos con los que se debe evitar quedar embarazada. “Por ejemplo, mujeres con una enfermedad metabólica, como diabetes, hiper e hipotiroidismo; enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico; enfermedades oncológicas y aquellas de transmisión sexual como es el VIH”.



Cuidado con el tabaco y los vaper



Existen hábitos que son perjudiciales que pueden afectar concebir. “Aunque es difícil de controlar en mujeres no embarazadas, lo que sí sugerimos es evitar o suspender ciertos hábitos como el tabaco, que trae como consecuencia comunicación insuficiente entre la madre, placenta y bebé. Al referirme al tabaco, incluyo cigarros electrónicos y vaper”.



También resaltó el consumo de alcohol, que produce dos efectos nocivos para el bebé. “En estos se encuentran, la restricción del crecimiento y un crecimiento anormal cráneo – tórax del bebé. Y no menos mal, al momento de nacer, al interrumpir la comunicación con la madre, hacer una reacción a la suspensión brusca de alcohol en su sangre, provocando hasta convulsiones en algunos casos. Sin dejar al lado, el uso de estupefacientes y drogas ilícitas, que crean adicción desde su vida intrauterina”, manifestó.

El ginecólogo-obstetra Freddy Santana.

Una vida saludable sin caer en los excesos

La vida durante el embarazo debe ser lo más saludable posible, sin caer en los excesos, advirtió el galeno. Para Santana las necesidades de nutrientes en el embarazo son diferentes a otras etapas de la vida, “y no me refiero a la cantidad de porción de alimentos, porque ¡las madres no deben comer por dos!, me refiero a que existen nutrientes que deben aumentar en el embarazo”, dijo. En ese momento, son importantes las proteínas como también los carbohidratos; hay grasas esenciales necesarias, así como algunas vitaminas, hierro, calcio, omega 3, vitamina D. Lo que sí recomendamos, además de las visitas con el obstetra, auxiliarnos de profesionales como son los nutriólogos, puntualizó Santana.

Cuidado

Con la planificación, usted puede reducir los riesgos que pongan en peligro su salud y la de su bebé.

Tiempo

La preparación del cuerpo debe empezar de unos tres a seis meses antes de quedar embarazada.