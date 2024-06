La modelo participa en el certamen Miss RD Latina que hoy en su gran final define quién llevará la corona

A sus 25 años, la modelo y abogada Massiel Chupani busca otra corona en el mundo de la belleza bajo la dirección de Aníbal Brito, esta vez, en el certamen Miss República Dominicana Latina que se realizará en el estudio Manuel Lama Handal canal N16.



La representante del Distrito Nacional, en la preliminar de la competencia, se colocó entre las favoritas del público y missólogos, por la extraordinaria manera en la que conjuga una personalidad explosiva, llena de carisma y autenticidad.

Con 25 años, ya has ganado certámenes de belleza como RD Models, eres graduada en Derecho y tienes la fundación Aleteo, de ganar esta corona en el Miss República Dominicana Latina, ¿con qué trabajarías o qué implementarías para cumplir con las responsabilidades que conlleva tener una corona?

Me encantaría poder trabajar con empresas que tengan trayectoria en responsabilidad social corporativa de manera que podamos tener colaboraciones “ganar-ganar”. Entiendo que una de mis mayores cualidades como reina es que me gusta sentir que aporto y que no soy simplemente un referente de belleza, sino también de trabajo, esfuerzo y disciplina.



¿Qué te inspiró a participar en diversos certámenes de belleza como el Miss República Dominicana Latina? ¿Cómo nació esta pasión?

Los certámenes de belleza van mucho más allá de lo que a simple vista se percibe. Personalmente me dan un enfoque para sacar la mejor versión de mí y competir todos los días conmigo misma para superarme y dar lo mejor de mí, luego para los demás y para mi entorno.



El llevar una banda y representar una provincia o representar el país a nivel internacional, ¿qué significa para tí?

Es definitivamente una responsabilidad y me la tomo muy en serio. Siempre me he considerado una persona muy comprometida con las realidades sociales de mi país y desde mi profesión y mis habilidades he convertido la responsabilidad social en un estilo de vida.



En tu caminar por los concursos, has ido de la mano del CEO de RD Models y productor Aníbal Brito, ¿cómo ha sido su complicidad en cada preparación y qué significa para tí su figura?

Ser yo misma siempre ha sido mi mejor opción, y dar una participación alineada a mis valores me hace sentir plena, independientemente de los resultados finales. En cuanto a mi director Aníbal y mi equipo de trabajo, ellos son la clave y la columna en cada proceso de preparación que realizo en los concursos; siempre he dicho que sin ellos no voy ni a la esquina, pues su experiencia, ojo crítico y gustos, van perfectamente alineados a mis principios y eso me hace sentir en paz. Todo mi aprendizaje en lo que corresponde a concursos se lo debo a mi director Aníbal, mi diseñador Luis Santelises, mi mano derecha Merlín Familia y mi agencia Black and White bajo la dirección de Starlin de Holma.



Además de esta labor social y sus roles, ¿qué otras cosas quisieras alcanzar?

Me encantaría poder participar en el Miss Mundo y allí llevar una impecable participación que ponga en alto nuestro país.