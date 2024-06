Los fundadores de Suda Experience combinaron en sus sesiones yoga inmersivo, movimientos y meditaciones

Los bailarines argentinos Nahuel Desanto y Flor Daneu tomaron elementos de la danza y las artes marciales para desarrollar diversas técnicas que les permitiera a las personas conectar con su interior a través de SUDA Experience. En esta práctica han desarrollado técnicas para hacer yoga, estiramiento y meditación, una experiencia que pudieron vivir los huéspedes del Paradisus Grand Cana y Paradisus Palma Real



Al abordar a Desanto, ella explicó a elCaribe: “Con esto buscamos liberar energía. Soy un defensor de que el movimiento tiene que ser con un propósito; el movimiento tiene que estar conectado con una intención, porque entonces es cuando las emociones se liberan”.



Con esto, aseguró que se puede abrir el diafragma, liberar la espalda, dejar salir tensiones y combatir los problemas emocionales.



En ese orden, Flor manifestó que todas las prácticas que se viven en estos fines de semana de bienestar: “nos van a dar herramientas para el día a día que luego podemos aplicar en nuestra casa con elementos tan simples como respirar, mejorar nuestra postura y cómo estar conectados”.



Asimismo añadió: “Nosotros usamos técnicas milenarias, como pueden ser el yoga, la meditación y el movimiento primario, lo que podemos integrar a una práctica más contemporánea y que pueda resonar en el presente de la gente que lo practique y no esté tan alejada de su realidad”.



Según Flor, poco a poco se está tomando más conciencia de la importancia de la salud mental y de la salud física. “SUDA hace prácticas que son aptas para todo público y más allá de sus posibilidades físicas, con el objetivo de que alcancen el bienestar. Hay que aprender a cómo respirar profundo, entender cómo es mi postura, poder moverme libremente, y estar consciente del aquí y del ahora”.



Lo primero que recomienda Nahuel es animarse a practicar el método SUDA, porque permite abarcar no sólo el yoga, sino también el trabajo físico, el estiramiento y otras prácticas.



“El consejo más bonito es comenzar cinco minutos; no hace falta tener un lugar excepcional en la casa, puedes utilizar un rinconcito y estar cerca de una ventana. Crea un ambiente de comodidad; si tienes una vela y tienes ganas de prenderla, hazlo; si tienes aceites de olor, ambienta el espacio. Todo eso se hace porque la mente al ejercitarse descubre el placer a través de la dopamina y de la adrenalina que se libera”, recomendó el instructor de yoga.

Flor Daneu es una maestra de yoga y meditación y El bailarín, coréografo e instructor de yoga Nahuel Desanto.

Un programa de bienestar

Sara Ranghi, directora de Marketing & Brand Development Américas para Meliá Hotels International, informó que Paradisus by Meliá se caracteriza por brindar a sus huéspedes experiencias con un enfoque holístico a través de actividades diseñadas para promover el bienestar. “SUDA es un sistema de bienestar holístico en formato de eventos inmersivos hechos a medida para clientes exclusivos y resorts de lujo. Son un equipo con base en la isla de Ibiza y alcance internacional, que diseña experiencias de bienestar y arte, retiros y programas de bienestar”, indicó Ranghi.

Herramientas

Los fundadores de SUDA utilizan herramientas fundamentales para combatir la ansiedad, la depresión y el sedentarismo, generando motivación y mejorando el autoestima de las personas.