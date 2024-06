El ser mujer e inmigrante nunca fueron obstáculos para que se desempeñara en campos denominados como “rudos”

Con Vionette Pietri todo interlocutor reconoce la fuerza, la fe inquebrantable y la determinación con la que una mujer puede lograr lo que se propone. Además, descubre el secreto de cómo es posible alcanzar el éxito en diversos roles. En su caso, la abogada y agente inmobiliaria de origen puertorriqueño lo atribuye a que ama lo que hace y lo ejecuta con pasión. Son dos elementos que le han permitido subir cada escalón como agente internacional, escritora, profesora, abogada e instructora de la danza del vientre.



Vionette también ha tenido momentos difíciles, pero aseguró a elCaribe que todo depende de tí, “porque si en pandemia no hago esto (bienes raíces), no estaría sentada contigo ahora mismo”.



Para la agente inmobiliaria, todo eso se determina por el carácter con que se enfrentan los desafíos. “Tienes que tener mucha fe en ti misma y determinación; no dejar que te pasen por encima, porque si no, créeme que lo hacen”, dijo Vionette, al referirse al ejercicio de dos profesiones como el derecho y las bienes raíces, campos en los que en algún momento sufrió discriminación por ser mujer.



Asimismo, tuvo que enfrentar críticas, porque mientras ejercía el derecho, impartía clases de danza del vientre en Florida, Estados Unidos. “Hay un estigma de que si esa mujer es sexy, no es inteligente, pero tú puedes serlo todo; el paquete completo”, dijo sobre la historia que destaca en su libro “Nadie me quita mi corona”.



La obra es una manera de expresarles a las mujeres que el momento ideal para hacer las cosas no existe, lo creas tú. “Ese es uno de los mensajes centrales del libro, porque siempre buscamos excusas, pero no las hay”, puntualizó.



Convierte a República Dominicana en su segunda casa



Durante varios años también ayudó en Florida a que las mujeres sean autosuficientes a través de empleo, educación y vivienda. Definitivamente, Vionette estaba enfocada en darle su mano a los demás, hasta que comenzó a ayudarse a sí misma a través del estudio en bienes raíces.



“Cambió mi vida. Comencé a estudiar y a trabajar bien fuerte en bienes raíces. Después de ayudar a la gente, me estructuré para comenzar a hacer números”, expresó.



Y, es en pandemia, cuando tomó la decisión de venderlo todo y viajar a República Dominicana. “Fue un tiempo en que todo empeoró; se acabaron los negocios y yo estaba acostumbrada a tener grandes ventas; ahí fue que decidí viajar a este país”.



Su sueño era ser un agente internacional, se montó en un avión, sin decirle nada a su familia, y se compró un apartamento en el país. Empezar de cero no le provocaba miedo. “Realmente me apasiona lo que hago en bienes raíces, porque me permite viajar y hacer trabajos internacionales como en México, Florida, Puerto Rico y República Dominicana.



“Creo que fue posible por la fe inquebrantable que tengo. Hice una transición de dejar mi casa, mi carro, venderlo todo y venir para República Dominicana a empezar de cero. No he tenido miedo un solo día, porque siento que tengo la gracia de Dios en mí”, expresó Vionette, quien tiene un portafolio en el país de más de 100 clientes.



Vionette creó su empresa Eirene Group Real Estate, conformada por más de 50 profesionales que se unen para asesorar, desarrollar proyectos turísticos y ofrecer asesorías sobre bienes raíces en RD.

Los roles que desempeña

Violette Pietri, reconocida en los medios internacionales como “real estate influencer” cuenta con cinco libros publicados, el primero, “Detrás del velo… descubre la diosa en ti”. En su quinto libro, “Nadie me quita mi corona”, la autora comparte su historia de superación personal, y también cómo fue creando un imperio de bienes raíces internacional contra todo pronóstico en tiempos de crisis. En su país natal, Puerto Rico, se ha desempeñado como profesora universitaria de Ciencias Sociales y Justicia Criminal, directora de agencias gubernamentales, asesora legal de Presidencia del Senado, y ha dirigido instituciones correccionales con más de 750 confinados en las que logró auditorías excelentes y creó programas innovadores.