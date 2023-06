El talento de diseñadores es un hecho. Lo que retrasa el proceso es la falta de estructura de la industria

Para crear un destino turístico entrelazado con la moda es necesario integrar la industria local y potencializar sus operaciones a nivel estatal hasta convertirla en un atractivo de adentro hacia afuera, que convierta en relevantes para el ojo extranjero los eventos producidos y creados por dominicanos, aseguró la experta en marketing y comunicación de moda Sophia Sanabria.

¿Los diseñadores y grandes marcas tienen el poder de atraer turistas?

Por supuesto. La moda, además de ser una industria con un modelo de negocio que apela al consumo de bienes, en la actualidad, es también considerada una forma de entretenimiento. Esto se ve reflejado en los esfuerzos de las marcas de moda de involucrarse en diferentes conversaciones más allá de la venta de ropa, como videojuegos, eventos del showbiz, la creación de experiencias como cafés o museos alrededor de una marca.



Además de esto, la moda es un reflejo de la cultura o identidad de las raíces de sus creadores. Por ejemplo, una marca como Yves Saint Laurent fundada en Paris, Francia, y que en su ADN estilístico hace referencia al “chic parisino”, cuenta con un museo en la ciudad donde eran sus antiguas oficinas cuando el diseñador aún vivía. De igual forma, este pasaba sus vacaciones en Marruecos donde tenía una villa que fue testigo del proceso creativo de sus colecciones, y hoy, es también un museo que atrae a muchos turistas en esta ciudad.



Sin embargo, vale destacar que son esfuerzos no solo de los diseñadores de crear este tipo de atracción, sino también del Estado de manera mancomunada de promover un destino como un lugar para consumir y empaparse de la moda.



¿RD es un gran destino de la moda?; ¿es conocida y valorada por ello?

No es un gran destino de la moda, sin embargo, tiene todo el potencial para ser el centro de moda del Caribe aprovechando la dimensión y crecimiento de la moda latinoamericana. De hecho, en el presente año, República Dominicana fue la sede de Raíces by Latin American Fashion Summit, un escenario de aprendizaje y networking de negocios de la industria de la moda, el cual contó con el apoyo del Ministerio de Turismo. De igual forma, la primera edición de los Latin American Fashion Awards se llevará a cabo en República Dominicana el 4 de noviembre de 2023, con la participación de más de veinte países y dos sedes estratégicas, nuestro país y Milán, en la cual reconocerán el trabajo de diseñadores, marcas, modelos, fotógrafos, directores y más. Esto indica que se empieza a valorar el país como espacio para desarrollar eventos internacionales.



No obstante, para crear un destino turístico entrelazado con la moda, es necesario integrar la industria local y potencializar sus operaciones a nivel estatal hasta convertirla en un atractivo de adentro hacia afuera por igual, que haga relevantes los eventos producidos y creados por dominicanos en el ojo extranjero.



¿Qué diseñadores están dando pasos agigantados para internacionalizar la industria?

Hay diseñadores que están dando pasos para lograr su internacionalización como el caso de Mónica Varela ingresando a la tienda departamental mexicana La Puerta de Hierro o JC Lagares presentando su colección bajo el marco del London Fashion Week. Sin duda, en una mayor dimensión de exposición mediática se encuentra Giannina Azar, muy entrelazada con el mundo del espectáculo, vistiendo no solo a grandes estrellas latinas, sino también a celebridades como Beyoncé. Además, formando parte integral de premiaciones internacionales.



¿Cómo beneficia esto en el turismo?

Al destacarse el trabajo de un diseñador siempre se resalta su lugar de procedencia como parte intrínseca de su estilo o inspiración, y esto es beneficioso para dicho país siempre y cuando se aproveche esta coyuntura. Su beneficio va directamente a la motivación de extranjeros a venir a conocer una zona donde nazca una materia prima determinada como el Larimar, o a venir a eventos específicos; y no solo en ingresar moneda extranjera en viajes y hospedaje, también en el consumo y compra de piezas dominicanas. Y por supuesto, la expansión del mensaje en los ambientes de los visitantes.



¿A qué debemos apostar para impulsar la moda de la mano del turismo?

El talento y potencial de los diseñadores dominicanos es un hecho, lo que retrasa el proceso es la falta de estructura de la industria de moda dominicana. Esto se refiere al hecho de no contar con una unificación gremial suficiente para optar por mejoras de sus necesidades operativas. Esto incluso es evidenciado no solo por quienes observamos y analizamos la industria como tal, también por instituciones como ProDominicana , quienes han desarrollado un análisis de situación del panorama actual de la industria de la moda local, donde se concluyó que el hecho de no poder mostrarse como una unidad sólida productiva es una causa para no exponencial el crecimiento de la misma.



Pues en el caso del respaldo estatal, tenemos ejemplos cercanos como el de Colombia, donde el gobierno no solo figura como patrocinador sino como principal impulsor de esta industria y las demás profesiones que conforman la economía naranja. Con estas dos ideas que comento, queda en evidencia que a lo que debemos apostar es a la estructura y a un trabajo en conjunto por parte de los negocios de moda y las instituciones públicas pertinentes.



La industria de la moda crece en RD con nuevos diseñadores, ¿qué tan importante es esto?

Por un lado, podemos decir que la entrada de nuevos diseñadores es importante para la diversificación de la industria. Para esto, es necesario que no existan solo propuestas de la misma naturaleza, sino que se vaya ampliando en distintas categorías de productos como calzado, lencería, accesorios, entre otros. Es importante entender que sin la estructura necesaria como sector, seguirá evolucionando lo que vivimos en el presente; esfuerzos individuales en su mayoría de potencializar negocios de moda sin necesariamente estar atada a una “marca país” que urge ser construida.

