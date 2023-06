El país necesita más alianzas en la industria de la moda, su formalización, más inversionistas y exportaciones de las marcas criollas para seducir y captar turistas



La moda es un ente de valor para el turismo y eso grandes ciudades como Milán y París lo tienen muy claro. Y es que, para esta industria “no hay turismo sin compras y sin lujos”, pues, la gente piensa y consume moda constantemente, y más, cuando está de viaje. Los turistas son muy sabios, saben lo que quieren y lo que buscan descubrir en cada destino. Ellos escudriñan sobre la cultura, ubican monumentos, playas, ríos, y colocan en sus agendas las actividades culturales y artísticas en las que no quedan fuera las famosas semanas de la moda. Este desfile de colecciones y tendencias de los mejores diseñadores atrae a los amantes del arte y la moda, a inversionistas, periodistas y celebridades. Y aunque dinamiza la economía y promueve el turismo, hacen falta más estrategias y alianzas para que República Dominicana se siga fortaleciendo en esta industria, aseguró la presidenta del Instituto Dominicano de la Moda (Inmoda), Isabel Reinoso.



Desde hace 17 años, República Dominicana apuesta a las semanas de la moda. Cuando viajamos en el tiempo nos topamos con Dominicana Moda (2006) que nació con el objetivo de dar a conocer al país más allá de su sol y playa para adentrar a los turistas al maravilloso mundo de la moda y sus talentos. En su momento fue el evento de moda más importante de República Dominicana. Hoy, el puesto lo lidera el RD Fashion Week (2009).



Además, en otras partes del país también tienen la dicha de contar con su propio evento de moda como Santiago con Ciudad Corazón Merengue Fashion Week; Puerto Plata y Punta Cana que también promueven este tipo de eventos, etc.



Esto revela, según Reinoso, que el turismo y la moda van muy de la mano. “Nosotros somos un país rico en cultura y de diseñadores que aman su entorno con el que se inspiran y le sacan provecho”, dijo.

Aunque estamos en el carril de internacionalización de la industria, para Reinoso nos falta mucho por explorar y explotar la moda de la mano de esos lugares que nos brindan esas riquezas naturales de la cual los turistas vienen y se van encantados.



En cuanto a la diseñadora Mildred Veras, al turista le gusta llevar una remembranza del lugar que visita; las típicas artesanías; una pieza de ropa, una bufanda inspirada en los lugares dominicanos más bonitos, pero “no es quedarnos en el típico t-shirt que dice “I love Dominicana, sino apostar siempre a algo diseñado y que cuente una historia y, es ahí, donde entra el diseño”, expresó Mildred. “Esa unión de los diseñadores, el tener la creatividad y las semanas de la moda, agrega valor, y es una oportunidad que siempre debe brindársele al turismo y a la moda”, señaló la joven diseñadora.



Apoyo del Ministerio de Turismo



De acuerdo a Mildred, existe un interés de internacionalizar la industria de la moda. “Nos damos cuenta, cada vez, que el Ministerio de Turismo aporta cuando hay una actividad relacionada a este sector. Sus autoridades hacen acto de presencia y muchas veces destinan fondos para que esa actividad se lleve a cabo. Sin embargo, no hay una estrategia que esté escrita o un interés que se haya planteado”, aseguró.

En este esfuerzo trabaja Inmoda, pues según Reinoso han planteado esas alianzas. “Quisiéramos que llegue a diversos sectores para poder desarrollar moda-turismo”, afirmó.



El impulso de las semanas de la moda dominicanas



La Semana de la Moda, en cualquier país que se celebre, es una herramienta poderosa que promueve no sólo la mano creativa de los diseñadores, sino también el encanto del país donde se realiza, con lo que ayuda a dinamizar su economía. “No es que estemos bien posicionados en el sector a nivel internacional, pero de un tiempo para acá, cuando empezaron los “Fashion Week” nos dio un impulso. En esas pasarelas vienen muchos protagonistas de la moda internacional y entonces nos abre aún más las puertas”, explicó.

Puso como ejemplo, a Dominicana Moda y el RD Fashion Week, que son plataformas que han traído diseñadores de diversos países como Carolina Herrera, lo que nos internacionaliza como país, y eso lo describe como turismo.



“Es una pena que hoy ya no tengamos a Dominicana Moda. Otras pasarelas de la moda vienen esporádicamente que también fortalecen nuestra industria”, manifestó Reinoso.



Para la presidenta de Inmoda, mientras más exposición tenemos, tanto a nivel nacional como internacional, tenemos muchas más oportunidades, crece nuestra industria y fomenta el turismo. Además, hizo énfasis en que hacen falta políticas de Gobierno para su desarrollo.



En ese mismo orden, Mildred puso como ejemplo: “Imagínese un evento como el RD Fashion Week que tiene una magnitud establecida, que en las pasarelas, se tomen en cuenta a los compradores e inversionistas”.



Fomentar las visitas a fábricas donde se hace moda en RD



De acuerdo a Mildred, si tuvieras que visitar un país por su moda, quieres ir más allá de las boutiques de diseñadores locales, e ir a museos relacionados a diseños, pasarelas y a fábricas donde se confeccionan piezas.



“El Estado puede promover que los turistas visiten donde se fabrica la materia prima, ésto, para que el vacacionista vea la creatividad del dominicano y se interesen por invertir”, manifestó, mientras señalaba que “el escenario ya está hecho, es sólo integrarse y hacer alianzas público-privada”.



Como diseñadores siempre abogan porque se den capacitaciones, se mantenga informado al sector sobre las técnicas y cuáles son las nuevas tendencias en moda. “Si nosotros podemos tener un enfoque en base a la capacitación, vamos a tener comunidades con un buen taller y que este se convierta en un buen atractivo turístico”, manifestó.



En otros países puedes ver la exposición de la artesanía, en dónde la hacen y cómo es el proceso. “Poner un centro de capacitación y promover su proceso como atractivo turístico es un punto fuerte. No es sólo llevarte la muñeca y aportar al país, sino también una experiencia; y te llevas doble partida”, expresó Mildred.



El turista se interesa por este tipo de actividades, es por ello “que estamos aportando un granito de arena para empezar a dar visibilidad a esos pequeños proyectos que andan dispersos. En el país hay muchos proyectos que se pueden desarrollar. Hemos tenido una alianza con Inaguja para detectar esas regiones que tienen talentos, pero que están en necesidad de capacitaciones”, dijo.



Formalización de la industria



Reinoso destacó estadísticas del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana, ProDominicana, donde se reveló que el 76 % de los modistos declaró tener la empresa en las instalaciones de su casa, mientras que tan solo el 24 % tiene un espacio de trabajo tipo taller o fábrica y/o un espacio propio de comercialización tipo tienda. “Los modistos y sastres son cientos, pero ya establecidos son un puñado. La mayoría (76 %) están en su casa trabajando con la recomendación del boca a boca, porque no están formalizados. Un 24 por ciento sí lo está y un por ciento teme formalizarse”, compartió Reinoso.



Pocos emprendedores del mundo de la moda están haciendo conciencia de ser Mipymes registradas, lo que de acuerdo a Mildred abre puertas. “Somos la minoría, porque la gente piensa en impuestos y se asusta”, subrayó.



Además, resaltó que existen muchas trabas para desarrollar la industria, y si hay dificultad en eso, frena la aceleración de la misma, explicó la diseñadora de moda.



Expresiones artísticas para sacar provecho



Para seguir apostando a lo nuestro, las diseñadoras de moda Isabel Reinoso y Mildred Veras, apoyan que en expresiones artísticas que se realizan en el país como el carnaval, se haga una pasarela inspirada en los diseños de cada joven. “Hay muchas oportunidades ahí, porque ya la plataforma está. No es que nos creen algo nuevo, sino aprovechar lo que ya tenemos para promover este sector”, puntualizó Mildred.





Impulso de la moda



Para el impulso de la moda, Reinoso puso como ejemplo a Milán (Italia), la ciudad que más empleo tiene en este sector en estadísticas, porque es la “Cuna de la Moda”. “Allí se hace turismo y se hace moda. ProDominicana quiere impulsar moda-turismo e internacionalizar nuestro producto. Básicamente se retroalimentan con la zona franca, pero a nosotros como diseñadores, ¿qué nos aportan las zonas francas?, les aporta al país, pero a nosotros no”, indicaron Reinoso y Mildred.



“Ante esas estadísticas de que el país generó 8 mil millones de dólares en textil, decimos: ¿dónde estamos nosotros? Que no sólo sea zona franca. Las instituciones gubernamentales se fijan mucho en lo macro, entonces en las micro no”, expresó Mildred.



Productos más exportados



Entre 2017-2021, el país exportó US$4,810.3 millones de productos de confecciones textiles, US$2,635.3 millones de artículos de joyería y US$ 1,373.6 millones de manufacturas de zapatos, para un total de US$8,819.2 millones en el período señalado, según cifras del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). A través de un informe titulado: “Situación de la Industria de la Moda en República Dominicana”, ProDominicana destacó los diez principales productos exportados por República Dominicana bajo el régimen de zonas francas. Los artículos de joyería, excluidos los de plata, son el principal producto de moda exportado en zonas francas. Durante el 2021, este representó el 40 %, contando con un monto de US$541.1 millones, seguido de los t-shirts y camisetas de algodón con un valor de US$336.3 millones y una participación de 25 %, y en tercer lugar se encuentran los calzados con parte superior de cuero natural con un valor de US$62.6 millones y participación de 5 %.