El ataque cardiaco, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardiaca matan 20.5 millones de personas cada año

¡La prevención lo es todo! El 80 % de las muertes prematuras por enfermedad cardiovascular se puede prevenir haciendo pequeños cambios en nuestro estilo de vida: alimentación, ejercicio y control de la enfermedad, explicó la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, Rosa Noemí Cueto P. “Así, podemos controlar mejor la salud de nuestro corazón y vencer a las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en el mundo”, manifestó la cardióloga y ecocardiografista.



Estadísticas de muertes por año



De manera combinada, sostuvo la doctora, las condiciones que afectan al corazón o a los vasos sanguíneos, como un ataque cardiaco, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardiaca matan 20.5 millones de personas cada año.



Según Cueto, la mayoría de estas muertes ocurre en países de medios y bajos ingresos. “Las enfermedades cardiovasculares son tambien la principal causa de discapacidad a partir de edades medias en los países desarrollados”, resaltó la especialista.



La clave para disminuir el riesgo



¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o mejorar tu calidad de vida si ya has sufrido alguna de ellas? La doctora responde lo siguiente:



•Practica una alimentación cardiosaludable, equilibrada y variada. Las frutas, verduras, hortalizas, pescado, aceite de oliva, carnes magras, cereales y lácteos desnatados no deben faltar en tu cocina. Recuerda: sal, azúcares y alcohol sólo en pocas cantidades.

•Dedica 30 minutos diarios a ejercitar tu cuerpo. Elige el ejercicio que más se adapte a tu condición física: caminar, bailar, correr, actividades al aire libre… ¡Muévete por tu salud!

•No fumes. Y si lo haces, ¡déjalo ya! Aun fumando poco se multiplica el riesgo de sufrir ataques cardiacos o cerebrales. Busca ayuda si no puedes dejarlo solo. Tu médico evaluará tu estado y te aconsejará sobre cómo conseguirlo. ¡Querer es poder!

•Controla tu peso. Mide tu Índice de Masa Corporal (IMC). Es fácil: divide tu peso en kilos entre tu altura en metros elevada al cuadrado. Si el resultado es mayor de 25 kg/m2 se considera sobrepeso. Por encima de 30 kg/m2 es obesidad.

•Vigila la grasa acumulada en el abdomen, ya que es peligrosa para el corazón. Mide tu perímetro abdominal a nivel del ombligo. En la mujer debe estar por debajo de 88 cm y en los hombres por debajo de 102 cm.

•Comprueba tu tensión arterial. Si eres una persona sana verifica anualmente que tu tensión sigue por debajo de 140/90 mmHg. Si eres hipertenso también debes mantenerte por debajo de estas cifras. Si ya has sufrido un problema cardiovascular, cerebrovascular, renal o eres diabético, tu tensión tiene que estar por debajo de 130/80 mmHg. En estos últimos casos, los controles y medidas preventivas han de ser continuos.



•Revisa tus niveles de colesterol y glucosa. La mejor manera de mantenerlos a raya es seguir una dieta sana y hacer ejercicio. Si tras un análisis en ayunas tus cifras están por encima de 190 mg/dl de colesterol total y 110 mg/dl de glucosa, debes consultar con un especialista.



•Conoce tu riesgo cardiovascular y cuál debe ser tu estilo de vida. Acude al médico con un examen físico y tus antecedentes personales y familiares. Consúltale todo lo que quieras: qué dieta seguir, qué ejercicios hacer, qué factores pueden perjudicar tu salud… Actuar a tiempo es la clave para reducir los peligros.



•Comparte tus dudas y problemas. Intercambiar experiencias te permite aprender y dar ejemplo para que otras personas se interesen por cuidar su corazón. Recuerda también que tu familia puede ser un gran estímulo y apoyo para superar cualquier dificultad en el cumplimiento de los objetivos de salud. ¡Cuenta con ellos!



•Aprende a controlar tu estrés y ansiedad. El aumento de tensión emocional es peligroso para el corazón. El estrés en casa y en el trabajo hace más difícil seguir un estilo de vida cardiosaludable. ¡Relájate! Descansa de 7 a 9 horas todos los días.

Rosa Noemí Cueto P., presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología.

Factores de riesgo cardiovascular

¿Y tú, conoces tus factores de riesgo cardiovascular? Para la cardióloga Rosa Noemí Cueto P., el reconocimiento de dichos factores de riesgo es sumamente importante, porque se asocian a una mayor probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular. Explicó para elCaribe que existen factores modificables, los cuales dependen de nosotros mismos: tabaquismo, dislipemia o aumento de colesterol y triglicéridos, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad y sedentarismo. Otros son no modificables: edad mayor a 50 años, sexo: hombres o mujeres posmenopáusicas, diabetes mellitus, historia familiar de enfermedad cardiovascular, mujeres menores a 65 años, hombres menores a 55 años. “Un factor de riesgo prevalente en estos tiempos es el estrés, habitualmente lo padecen los individuos competitivos, muy autoexigentes, apegados al trabajo y obsesionados con el éxito”, dijo. Igualmente, destacó que el sueño ha sido incorporado por la Asociación Americana del Corazón (AHA) como uno de los 8 pasos esenciales para mantener una buena salud cardiovascular. “Otro factor que debemos conocer es la contaminación, que puede generar la inducción de estrés oxidativo, inflamación sistémica, disfunción endotelial, aterotrombosis y arritmogénesis”, puntualizó.

¡Ojo!

Las enfermedades cardiovasculares son también la principal causa de discapacidad a partir de edades medias en los países desarrollados.