El Salón de la Fama del Rock ha anunciado a sus nominados para 2024, y las críticas no tardaron en llegar (Créditos: Jovani Perez)

El Salón de la Fama del Rock & Roll ha revelado su lista de nominados para la clase de 2024, incorporando por primera vez a destacadas figuras como Cher, Mariah Carey, Sinead O’Connor, Oasis y Sade. Este anuncio, realizado el sábado, también ha visto la inclusión de otros artistas como Foreigner, Peter Frampton, Kool & the Gang y Lenny Kravitz, además de nombres previamente nominados como Dave Matthews Band, Mary J. Blige, Jane’s Addiction, A Tribe Called Quest y Eric B. & Rakim.

“Esta notable lista de nominados refleja los diversos artistas y música que el Salón de la Fama del Rock & Roll honra y celebra”, comentó John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll. “Continuando con el verdadero espíritu del rock and roll, estos artistas han creado sus propios sonidos que han impactado generaciones e influenciado a innumerables otros que han seguido sus pasos”.

Los 15 artistas nominados representan el primer grupo desde la partida abrupta de Jann Wenner, editor de RollingStone y cofundador del Salón, quien hasta hace poco tenía una influencia significativa en el proceso de selección.

Esta es la primera vez que se presentan los nominados del Salón de la Fama del Rock sin la participación de Jann Wenner, editor de RollingStone con una importante influencia en la terna (Photo by Jamie McCarthy/WireImage for Rock and Roll Hall of Fame)

Este año, sin embargo, las selecciones continúan el patrón de mezclar grandes estrellas del pop, leyendas del rock clásico y artistas de hip-hop y R&B, como ha sido tendencia en la última década del Salón y que ha generado tanta controversia entre los puristas del rock. Cabe mencionar que, a raíz de críticas recurrentes sobre la escasez de mujeres, figuras femeninas de alto perfil como Cher y Carey destacan en la lista de este año. También se incluye una nominación póstuma para O’Connor, la irlandesa cuya vida culminó el pasado julio a los 56 años.

Las nominaciones de Mariah Carey y Cher han causado una gran controversia en redes al no ser artistas del género rock REUTERS/Mike Blake REUTERS/Mario Anzuoni

Curiosamente, esta es la primera vez que Cher es nominada, sin haberse considerado anteriormente ni a ella ni al dúo Sonny & Cher. Para los aficionados del Britpop de los 90 y las dramáticas disputas entre hermanos, la nominación de Oasis sugiere la posibilidad de una reunión de los hermanos Gallagher, Liam y Noel, cuyas peleas públicas marcaron un punto de inflexión en la historia de la música.

Si Oasis gana la nominación, podría marcar la esperada reunión de los hermanos Liam y Noel Gallagher Mandatory Credit: Photo by Alan Davidson/Shutterstock (7528772bl)

Los escogidos para ser inmortalizados en el Salón de la Fama del Rock serán anunciados en abril, y la 39° ceremonia anual de inducción se realizará este otoño en Cleveland, hogar del museo del Salón de la Fama del Rock & Roll. Más de 1,000 historiadores de la música, profesionales de la industria y artistas ya incluidos votan las nominaciones. Hay que recordar que, para ser considerados, deben pasar 25 años después del lanzamiento de la primera grabación de un artista.

En los últimos días, algunos de los artistas nominados ya han compartido su emoción por la noticia, tal es el caso de Ozzy Osbourne quien celebró el ser uno de los pocos artistas en la historia en ser nominado por partida doble, tanto por su trabajo en Black Sabbath como por su trayectoria como solista.

«Después de 44 años como solista, el hecho de poder seguir grabando música y recibir este reconocimiento es algo de lo que me siento increíblemente orgulloso», dijo Ozzy Osbourne sobre la nominación

“Es un gran honor para mí recibir esta noticia del Rock & Roll Hall Of Fame. Ser uno de los pocos músicos que está siendo considerado para una segunda entrada, ahora como solista, es algo que nunca hubiera imaginado. Después de 44 años como solista, el hecho de poder seguir grabando música y recibir este reconocimiento es algo de lo que me siento increíblemente orgulloso”.

Así mismo, Mariah Carey se limitó a pronunciarse “entusiasmada y emocionada por estar entre los legendarios nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll de este año”.

Mariah Carey también compartió se felicidad por la nominación y celebró a todos los candidatos de este año (Créditos: Instagram/Mariah Carey)