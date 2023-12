Fefita La Grande llama a los nuevos artistas típicos a respetar el acordeón

Fefita La Grande instó a los nuevos representantes de la música típica dominicana a apartarse de la vulgaridad y rendir homenaje al acordeón, un instrumento que simboliza la identidad dominicana a nivel mundial.

En una entrevista concedida a Moisés González, del periódico digital y programa de televisión Despertar Nacional, la destacada intérprete de música típica dominicana expresó con firmeza su postura.

«Yo tengo mi propio estilo, soy auténtica, no tengo imitaciones. Quiero decirles a los músicos típicos, en representación de todos, que el acordeón, este instrumento, debe respetarse en la República Dominicana. Dondequiera que vamos, es el acordeón el que nos representa como dominicanos», enfatizó.

Fefita La Grande coincidió con otros músicos y directores de las escuelas de música típica del país que rechazan el uso de la vulgaridad en el merengue típico por parte de algunos exponentes de la nueva generación. Asimismo, por otros con más experiencia en el género.

La acordeonista también hizo mención al reconocimiento otorgado por el Senado de la República en honor a su destacada carrera artística y sus valiosos aportes a la cultura dominicana.

«Estoy muy complacida con este reconocimiento. Fue un gran honor compartir con el presidente del Senado y los invitados especiales. Me siento muy contenta y feliz. Si van a hacer algo por mí, que lo hagan ahora. Entiendan que, aunque no sea ahora, habrá un día en el que no estaré, y la gente querrá hacer cosas cuando ya no esté. Lo que tengan para darme, que me lo den ahora», afirmó la reconocida artista.