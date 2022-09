Email it

La película de Laura Mora Los reyes del mundo / The Kings of the World, ha conquistado la Concha de Oro de la 70ª edición del Festival de San Sebastián.

La coproducción de Colombia con Luxemburgo, Francia, México y Noruega, ganó también otros premios.

El jurado oficial del Festival de San Sebastián ha decidido distinguir a Genki Kawamura con la Concha de Plata a la Mejor dirección por Hyakka (Japón).

El Premio al mejor guion ha sido para Dong Yun Zhou y Wang Chao por su trabajo en el filme de este último, Kong Xiu (China).

La actriz Carla Quílez y Paul Kircher han obtenido la Concha de Plata ex aequo a la mejor interpretación protagonista por La Maternal (España), de Pilar Palomero y Le lycéen (Francia), de Christophe Honoré.

Renata Lerman ganó mejor interpretación de reparto por El suplente (Argentina-España-Italia-México-Francia), de Diego Lerman.

Manuel Abramovich, director de Pornomelancolía(Argentina-Francia-Brasil-México), se ha llevado el Premio a la mejor fotografía por su labor en ese filme.

El Premio Especial del Jurado del Festival de San Sebastián fue para Runner, de la debutante Marian Mathias (EEUU-Alemania-Francia).

El jurado destacó en Marian Mathias “la ambición de su compromiso narrativo, por su originalidad y por la intensidad que se percibe en esta primera obra”.

«El que no quiera, no existe», dice uno de Los Reyes del Mundo (Colombia), ganadora de la Concha de Oro

La importancia del filme colombiano

Por tercer año consecutivo un filme dirigido por una mujer consigue el máximo galardón de la Sección Oficial después de Beginning (Dea Kulumbegashvili ,2020) y Crai nou (Alina Grigore, 2021).

Por primera vez en 70 años de historia del Festival de San Sebastián, la Concha de Oro ha ido a parar a una producción colombiana.

Los Reyes del Mundo es el segundo largometraje de Laura Mora (Medellín, 1981) tras Matar a Jesús (2017), fue mención especial del Premio Kutxabank-New Directors.

Tanto el Premio Especial del Jurado como la Concha de Plata a la mejor dirección han reconocido a dos óperas primas, Runner y Hyakka, respectivamente.

El director de Hyakka, Genki Kawamura, es productor de títulos fundamentales de la animación contemporánea japonesa.

El jurado oficial del Festival de San Sebastián lo presidió el productor Matías Mosteirín y lo integraron Antoinette Boulat, Tea Lindeburg, Rosa Montero, Lemohang Jeremiah Mosese y Hlynur Pálmason.

Trailer de Fifi (Francia, 2022), premio al mejor nuevo director del festival.



OTROS PREMIOS OFICIALES

En la noche del sábado ha sido la gala de clausura de la 70ª edición del Festival, en la que también se ha hecho entrega de otros premios oficiales.

Fifi (Francia), codirigida por Jeanne Aslan y Paul Saintillan, ha conseguido el Premio Kutxabank-New Directors.

Otro debut, On Either Sides of The Pond (India), de Parth Saurabh, ha recibido una mención especial.

Tengo sueños eléctricos(Bélgica-Francia-Costa Rica), ópera prima de Valentina Maurel, logró el Premio Horizontes.

Antes, en el Festival de Locarno ese filme ganó mejor dirección, mejor actriz y al mejor actor.

Por su parte, el Premio Zabaltegi-Tabakalera ha ido a parar a Godland (Dinamarca-Islandia-Francia-Suecia), de Hlynur Pálmason

Godland estuvo en la sección Un Certain Regard de Cannes.

El Premio Nest ha recaído en el cortometraje Montaña azul / Blue Mountain (Colombia), de Sofía Salinas y Juan David Bohórquez, de la Universidad Central de Colombia.

La mención especial de esta sección ha sido para Anabase (Suiza), del alumno de HEAD-Genève Benjamin Goubet.

Premios no menos importantes

Además, el Premio Irizar al Cine Vasco lo ha ganado Suro (España), el debut en el largometraje de Mikel Gurrea incluido en la Sección Oficial.

La mención especial ha sido para A los libros y a las mujeres canto (España), película de María Elorza seleccionada en New Directors.

El largometraje Suro también ha sido merecedor del Premio Fipresci.

El Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián de la sección Perlak ha sido para Argentina, 1985 (Argentina-EEUU).

La película de Santiago Mitre viene de obtener el Premio Fipresci en la Mostra de Venecia.

El Premio del Público a la Mejor película europea se lo ha llevado As bestas, con la que Rodrigo Sorogoyen participó en la sección Cannes Première.

Tras la gala fue el estreno mundial de Marlowe, la nueva película de Neil Jordan, que ha acudido a San Sebastián en compañía de dos de los intérpretes del filme, Liam Neeson y Diane Kruger.

PALMARÉS DEl 70 festival de SAN SEBASTIÁN

Concha de Oro a Mejor Película: ‘Los reyes del mundo’, de Laura Mora (Colombia, Luxemburgo, Francia, México y Noruega)

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Genki Kawamura por ‘A hundred flowers’ (Japón)

Concha de Plata a Mejor Interpretación Principal: Carla Quílez por ‘La maternal’ de Pilar Palomero (España) y Paul Kircher por ‘Le Lycéen’, de Christophe Honoré (Francia)

Concha de Plata a Mejor Interpretación de Reparto: Renata Lerman por ‘El suplente’ (Argentina, España, Italia, México y Francia)

Premio Especial del Jurado: ‘Runner’ de Marian Mathias (EEUU, Alemania y Francia)

Premio del Jurado a Mejor Guion: Dong Yun Zhou y Wang Chao por ‘A woman’ (China)

Premio del Jurado a Mejor Fotografía: Manuel Abramovich por ‘Pornomelancolía’ (Argentina, Francia, Brasil y México)

OTROS PREMIOS

Premio [email protected] [email protected]: ‘Fifi’, de Jeanne Aslan y Paul Santillan (Francia)

Mencion Especial [email protected] Director»s: ‘On either sides of the pond’, de Parth Saurabh (India)

Premio Horizontes: ‘Tengo sueños eléctricos’, de Valentina Maurel (Bélgica, Francia, Costa Rica)

Premio Zabaltegi: ‘Godland’, de Hlynur Pálmason (Dinamarca, Islandia, Francia, Suecia)

Premio del público: ‘Argentina 1985’, de Santiago Mitre (Argentina)

Premio del público a la mejor película europea: ‘As Bestas’, de Rodrigo Sorogoyen

Premio Irizar al cine vasco: ‘Suro’, de Mikel Gurrea (España)

Premio Nest: ‘Montaña azul’, de Sofía Salinas y Juan David Bohórquez (Colombia)

Premio Nest (Mención especial): ‘Anabase’, de Benjamin Bouget (Suiza)

Premio Feroz Zinemaldia: ‘Los reyes del mundo’, de Laura Mora (Colombia)

Premio Kutxabank (Nuevos directores): ‘Fifi’, de Janne Aslan y Paul Santillan (Francia)

Mención especial Premio Kutxabank: ‘On either side of the pond’, de Parth Saurabh (India)