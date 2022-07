Venecia cumple 90 años este 2022 de estar organizando el festival de cine más longevo del mundo. La 79 edición del Festival de Cine de Venecia se realizará del 31 de agosto al 10 de septiembre en el Lido. Con tal razón ha develado la lista completa de títulos de la Selección Oficial que incluye nuevas obras de directores como Darren Aronofsky, Alejandro González Iñárritu, Todd Field, Andrew Dominik, Luca Guadagnino, Alice Diop, Joanna Hogg, Martin McDonagh, Jafar Panahi y Florian Zeller.

En las plazas fuera de competencia de alto precio se encuentran Don’t Worry Darling de Olivia Wilde de Warner Bros y protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles, así como el nuevo documental de Oliver Stone y las series de televisión The Kingdom Exodus y Copenhagen Cowboy, respectivamente de los autores daneses Lars. von Trier y Nicolás Winding Refn.

Las buenas nuevas fueron dadas a conocer por Roberto Cicutto, presidente de La Biennale di Venezia, y Alberto Barbera, director artístico del Departamento de Cine que supervisa el festival del Lido.

Entre los títulos que se habían confirmado en el Festival de Venecia previamente están el drama de Netflix de Noah Baumbach, White Noise, protagonizado por Adam Driver y Greta Gerwig, con la cual regresa este director a Venecia tras presentar Marriage Story de 2019 (que también protagonizó Driver). La película será la que inaugurará oficialmente el festival en competencia el 31 de agosto.

Otras películas anunciadas son el thriller psicológico Don’t Worry Darling de Warner Bros, de la directora Olivia Wilde y protagonizada por Florence Pugh, Harry Styles y Chris Pine.

Julianne Moore es la presidenta del jurado de este año. Se entregarán Leones de Oro especiales por su trayectoria a Catherine Deneuve y Paul Schrader.

Entre las cintas más destacadas Blonde, de Andrew Dominik, con la cubana Ana de Armas como Marilyn Monroe en el protagónico (F.E.)

Aqui la seleccion oficial

Il Signore Delle Formiche, dir: Gianni Amelio

The Whale, dir: Darren Aronofsky

L’Imensita, dir: Emanuel Crialese

Saint Omer, dir: Alice Diop

Blonde, dir: Andrew Dominik

Tar, dir: Todd Field

Love Life, dir: Koji Fukada

Bardo, False Chronicle Of A Handful Of Truths, dir: Alejandro G. Inarritu

Athena, dir: Romain Gavras

Bones And All, dir: Luca Guadagnino

The Eternal Daughter, dir: Joanna Hogg

Beyond The Wall, dir: Vahid Jalilvand

The Banshees Of Inisherin, dir: Martin McDonagh

Argentina 1985, dir: Santiago Mitre

Chiara, dir: Susanna Nicchiarelli

Monica, dir: Andrea Pallaoro

No Bears, dir: Jafar Panahi

All The Beauty And The Bloodshed, dir: Laura Poitras

A Couple, dir: Frederick Wiseman

The Son, dir: Florian Zeller

Our Ties, dir: Roschdy Zem

Other People’s Children, dir: Rebecca Zlotowski

Fuera de competencia

Filmes de ficción

The Hanging Sun, dir: Francesco Carrozzini

When The Waves Are Gone, dir: Lav Diaz

Living, dir: Oliver Hermanus

Dead For A Dollar, dir: Walter Hill

Call Of God, dir: Kim Ki-duk

Dreamin’ Wild, dir: Bill Pohlad

Master Gardener, dir: Paul Schrader

Drought, dir: Paolo Virzi

Pearl, dir: Ti West

Don’t Worry Darling, dir: Olivia Wilde

Documentales

Freedom On Fire: Ukraine’s Fight For Freedom, dir: Evgeny Afineevsky

The Matchmaker, dir: Benedetta Argentieri

Gli Ultimi Giorni Dell’Umanita, dirs, Enrico Ghezzi, Alessandro Gagliardo

A Compassionate Spy, dir: Steve James

Music For Black Pigeons, dirs, Jorgen Leth, Andreas Koefoed

The Kiev Trial, dir: Sergei Loznitsa

In Viaggio, dir: Gianfranco Rosi

Bobi Wine Ghetto President, dirs, Christopher Sharp, Moses Bwayo

Nuclear, dir: Oliver Stone

Cortos

Maid, dir: Lucretia Martel

Look At Me, dir: Sally Potter

Series

The Kingdom Exodus, dir: Lars von Trier

Copenhagen Cowboys, dir: Nicolas Winding Refn

Horizontes extra

Origin Of Evil, dir: Sebastien Mariner

Hanging Gardens, dir: Ahmed Yassin Al Daradji

Amanda, dir: Carolina Cavalli

Zapatos Rojos, dir: Carlos Eichelmann Kaiser

Nezhou, dir: Soudade Kaadan

Notte Fantasma, dir: Fulvio Risuleo

Without Her, dir: Arian Vazirdaftari

Valeria Is Getting Married, dir: Michael Vinik

Goliath, dir: Adilkhan Yerzhanov

Horizontes

Princess, Roberto De Paolis

On The Fringe, dir: Juan Diego Botto

Victim, dir: Michal Blasko

Trenque Lauquen I, dir: Laura Citarella

Trenque Lauquen II, dir: Laura Citarella

Vera, dirs: Tizza Covi, Rainer Frimmel

Blanquita, dir: Fernando Guzzoni

Pour La France, dir: Rachid Hami

A Man, dir: Kei Ishikawa

Bread And Salt, dir: Damian Kocur

Luxembourg, Luxembourg, dir: Antonio Lukich

Ti Mangio Il Cuore, dir: Pippo Mezzapesa

To The North, dir: Mihai Mincan

Autobiography, Makbul Mubarak

La Syndicaliste, dir: Jean-Paul Salomé

World War III, dir: Houman Seyedi

The Happiest Man In The World, dir: Teona Strugar Mitevska

The Bride, dir: Sergio Tréfaut