FOTOS: Las novias de Anuel AA saben que a él le gusta la NBA

Con el regreso de Anuel AA a sus redes sociales, los usuarios pudieron evidenciar el buen estado de salud del cantante y su nuevo look. Su vuelta a internet dejó ver que el cantante cambió su imagen, pues ahora posee una barba más pronunciada que la anterior.

Hace días atrás, el cantante puertorriqueño reapareció en su cuenta de Instagram junto a su novia, la venezolana Laury Saavedra, para celebrar su cumpleaños número 31 y confirmar que se encuentra mejor que nunca. Esto, luego de operarse de emergencia unas semanas atrás, debido a las complicaciones que sufrió por la inflación de su apéndice.

Anuel AA reapareció en redes con su actual novia, Laury Saavedra

Y, además de las redes, Anuel AA también volvió como espectador de una de sus mayores aficiones, el baloncesto de la NBA, dejándose ver nuevamente al pie de la cancha, esta vez acompañado de su novia venezolana.

Anuel disfrutó con su novia venezolana de la NBA

Esta foto de Anuel AA no generaría mayor controversia si no fuera por la memoria de sus fanáticos y otros usuarios de las redes sociales, quienes inmediatamente no dejaron pasar el recordatorio de que el exponente urbano boricua lleva a todas sus novias a la cancha. Así, volvieron a surgir las fotos de Anuel AA junto a sus anteriores parejas, Yailin La Más Viral y Karol G, junto a él en partidos de baloncesto.

Junto a Yailin La Más Viral

Junto a Karol G

¿Con quién se veía mejor Anuel AA en la NBA?

Como es de esperarse, surgieron las comparaciones.

«Con las Venezolanas se quedan para siempre», «Tal vez por eso se buscó una novia que se parece a Kobe Bryant ¿me pasé?», «Se veía muy feliz con la Yai y ese día hasta un video burlándose de que no estaban en el patio hicieron», «Con la Yai, esa sonrisa… con las otras se ve un poco obligado», «El problema aquí es que él está con la él quieras y le guste no la que ustedes quieran» fueron algunos de los comentarios de los usuarios.