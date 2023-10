Existen muchas tendencias alimentarias. Algunas de ellas, han crecido en el mundo en el último tiempo. Pero yo quería mencionarles la dieta vegana y la dieta vegetariana, las cuales tienen un componente de salud, que si uno las arma bien, se puede ser muy saludable consumiéndola.

Pero, en torno a esta clase de alimentación, existe una duda muy común: ¿en qué se diferencia una de la otra?

La dieta vegetariana es una dieta que prescinde de comer carne, pero puede comer otras proteínas animales, puede comer lácteos, puede comer huevo.

Es una dieta que puede tener un poco de carencia de vitamina B12 quizás o de hierro, pero son personas que pueden tener una salud especialmente si están bien informados puede tener una salud perfecta.

En el caso de la dieta vegana, se prescinde de todo tipo de alimento animal, como los huevos, los lácteos, la carne y, en algunos casos, hasta de la miel. En esta clase de alimentación hay que ser muy cuidadosos porque son personas que pueden llegar a tener falta de calcio, falta de vitamina B12 y falta hierro.

Si usted decide hacer un cambio en su dieta y hacer algún tipo de alimentación de los mencionados, lo puede hacer y lo puede hacer de forma saludable, pero tiene que tener la recomendación de un nutricionista.

Porque hay dietas que no son tan saludables y están instaladas. Algunos nombres de estos métodos “mágicos” a ver si le suenan: terapia nutricional funcional, nutrición cuántica, bioretroalimentación, terapia de Gerson, régimen de González…

Realmente, todos esos son nombres muy atractivos. Como es atractivo el de la dieta Keto, que ya lleva casi 200 años con distintos nombres y uno podría decir: “Esto es un síndrome”, yo lo escuché a esto por ahí. Un síndrome alucinatorio oscilante.

¿Por qué un síndrome alucinatorio? Porque uno alucina que eso es bueno. Como si uno alucinara que si tiene una neumonía es bueno consumir un té de malva. Y oscilante porque las personas van haciendo turismo entre un tipo de alimentación y otra.

¿Es malo que la gente haga esto? Bueno, no es bueno para la salud. Pero lo que sí es recomendable es que los médicos tengamos una actitud distinta y no de pelearnos con la gente cuando traen estas ideas. Por le hablé de optimizar.

Es necesario realizar cambios de hábitos más que apelar a estas “recetas mágicas”, que ponen en peligro la salud de quienes las practican porque de esta clase de productos no hay ninguna demostración de que sean efectivos. No están dentro de la lista aprobada por las distintas asociaciones mundiales de obesidad o nutrición porque no se considera que haya estudios que realmente demuestren su eficacia.

Entonces, lo que estamos haciendo, la tendencia ahora médica, es a no enfrentar con eso, sino que la persona tiene que buscar el médico que la aconseje dentro de lo que está haciendo para ver qué es lo mejor que puede hacer. Es decir que estamos optando, en este momento, es optimizar aquello que hay.

La forma en que pensamos afecta nuestro cuerpo y lo que afecta nuestro cuerpo también afecta la forma en que pensamos. Entonces, recuerde, que lo importante es que su médico va a recordar (sí, él sabe escucharlo), y que, otras cosas, en muchas ocasiones lo ideal es enemigo de lo bueno.

*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.