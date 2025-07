Santo Domingo, R.D. – El productor musical dominicano Neneuris Uriel Paredes, conocido artísticamente como “DEMS PRODUCE”, será el primer productor dominicano en impartir talleres dentro de la gira educativa Keep The Schools Safe Tour, gracias a la gestión de su empresa Negrito Records LLC.

Esta colaboración con Keep The Schools Safe, Inc., una organización sin fines de lucro fundada en 2013 por Carol A. Dorsey y Leceto Garrett, representa un gran paso para la representación latina en plataformas educativas y sociales de gran escala en Estados Unidos. La organización se enfoca en llevar un mensaje positivo a las escuelas sobre la educación, la vida libre de drogas y la prevención de la violencia con armas, integrando talentos emergentes y consolidados de Detroit, así como de otros países.

DEMS ha destacado en la escena urbana por la producción de temas de alto impacto como “No confíe” de Lápiz Conciente ft. Chocoleyrol, “Eso No E’ De Ganster” de El Napo, y “Nunca Creyeron” del artista Wilmer Robert. Su versatilidad y enfoque profesional lo han llevado a posicionarse como una figura clave en la producción musical dominicana, siendo además propietario de DEMS Studios S.R.L.

Además, DEMS ha sido invitado oficialmente a participar en el Billboard Latin Week 2025, a celebrarse en octubre en Miami Beach, Florida, una de las semanas más influyentes de la industria musical latina, en el cual durante con cuatro días se estarán celebrando paneles, charlas destacadas, presentaciones, networking y activaciones.

Esta serie de logros ratifica el crecimiento profesional de DEMS y su compromiso con iniciativas que trascienden la música, impactando positivamente a comunidades a través del arte y la educación.