J Balvin anunció que se retira de la música

J Balvin reafirmó que su ausencia en la música y las redes sociales será prolongada. El reggaetonero colombiano se mantiene firme en su postura de que en estos momentos está retirado de su carrera profesional. Y que todo su enfoque está en su familia.

A través de la entrevista que tuvo con la revista Billboard hace unas semanas atrás, J Balvin confirmó al público que no estará lanzando música durante mucho tiempo, ya que su prioridad en estos momentos es su familia.

«Realmente en este momento he estado enfocado en mi familia. Me fui de las redes; estoy conectado a mi realidad, a mi familia, y eso me ha enseñado mucho, a vivir más el presente. Obviamente extraño mis fans y sus comentarios, pero por el momento debido vamos a regresar”, dijo en exclusiva a la revista Billboard.

El también compositor tiene una relación con la modelo argentina Valentina Ferrer quienes hace más de un año le dieron la bienvenida a su primer hijo, Río.

Tanto Balvin cómo su esposa han asistido a eventos sociales, como en el cumpleaños del exjugador de la NBA Michael Jordan, en donde cantó en vivo para los asistentes. Sin embargo, el artista se niega a hacer apariciones en programas y eventos musicales, ya que ese no es su plan en estos momentos.

«He hecho música para pasarla bien como siempre. Todavía no tengo un concepto, no tengo un álbum por hacer. Pero es porque quiero tener un concepto claro, diferente y fresco. Posiblemente en estos días la musa llega y me viene el concepto y de ahí nace un álbum. Puede ser este año, puede ser el próximo”, agregó.

De esta manera, el intérprete colombiano le hizo saber a sus seguidores que tendrán que esperar un tiempo más para poder disfrutar de su nueva música. Y por los momentos, no será en este año.