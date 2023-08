Jenn Quezada se pronuncia sobre ataques en su contra por su embarazo

Email it

La modelo y presentadora dominicana Jenn Quezada se sinceró en un desahogo público frente a la, denuncia, abrumadora cantidad de mensajes negativos que recibe en sus redes sociales debido a su embarazo.

En sus declaraciones, compartió que si no fuera por el apoyo que encuentra en Instagram, habría cerrado sus redes sociales hace tiempo.

Con emotividad, Jenn Quezada expresó el desconcierto y dolor que le causan las críticas y el odio hacia una persona que nunca ha hecho daño a nadie y que simplemente quiere vivir su vida sin dañar a nadie más. Con un anhelo sincero, pidió que la dejen vivir su maternidad en paz y rogó a Dios que protegiera siempre a su hija.

«Si no fuera porque uno de mis sustentos en este momento es Instagram hace rato lo hubiera cerrado para siempre. Cuanto odio hacia una persona que nunca le ha echo (sic, hecho) daño a nadie. Que no se mete con nadie. QUE NO DESEO MAL A NADIE. Dios mío. DÉJENME PARIR POR LO MENOS. DIOS BENDIGA A MI HIJA SIEMPRE» escribió Jenn Quezada en su cuenta en Threads.

Jenn Quezada mostró por medio de sus historias en Instagram algunos de los mensajes a los que se refiere que le envían por su embarazo.

La presentadora reveló su embarazo en mayo de este año precisando que el bebé que espera es una niña y que la llamará a Nora Liah Reyes.

Mientras tanto, su pareja Christopher Máximo Reyes, conocido como Chris Money, fue noticia esta semana por explotar contra su esposa Jenn Quezada. El hombre, quien se dedica a ser anfitrión de fiestas en discotecas, en esta oportunidad, se declaró soltero a través de su historia de Instagram tras en abril haber pedido disculpas por llamar «frustrada loca vieja» a la comunicadora.