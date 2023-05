Email it

New York.- Con una bachata llena de sentimientos titulada “Ya no me muero por nadie”, el cantante Karlos Rosé regresa a la radio local y plataformas digitales.

El dominicano radicado en Estados Unidos, lanza este sencillo bajo los arreglos de Joselito “El multante”, mientras culmina las canciones que compondrán un disco con temas completamente inéditos, que verá la luz a final de este año.

“Estoy feliz de poder presentar este tema a mi gente en República Dominicana, por donde pronto estaré de gira promocional. Entiendo que este es un buen momento para darle calor a todo ese público que ha seguido mi carrera desde mis inicios y para ellos es este disco que próximamente estaré lanzando”, expresó el artista.

“Ya no me muero por nadie”, que llega de la mano de un hermoso video grabado en New York dirigido por Rigoberto Genao, muestra la madurez musical de Karlos, quien es uno de los relevos de la bachata más prometedores.

Para este año, Rosé también estará de gira por El Salvador, donde tiene un gran arrastre. Esto lo hará junto a Bachateame Tour con el respaldo de Emanuel Quiroz y la empresa 212 Music Management.

“Luego de una pequeña pausa en mi carrera, estoy listo para retomar mi camino en la música y seguir brindando una propuesta fiel a la calidad como lo hice con temas como ‘Infiel’, ‘Niña de mi corazón’ y el cover ‘Just the Way You Are’”, resaltó.