Karol G: "Me estoy muriendo y no podré lidiar con esto"

La cantante colombiana Karol G pasó por momentos difíciles, semanas previas al lanzamiento de “Mañana será bonito” pues la angustia, el estrés y la ansiedad no la dejaban quieta.

«Las dos semanas antes de que saliera el álbum no podía dormir, no podía comer. Estar tan expuesta en mi música fue muy pesado psicológicamente», dijo la ex de Anuel AA a la revista Rolling Stone en su última edición donde ocupa la portada.

«Imagina que tienes que contarles a millones de personas lo que te pasó. Puedes poner las canciones más tristes del mundo y es como si te estuvieras matando a ti misma. En mi cabeza repaso los momentos extraños, los momentos locos, los difíciles. Los momentos en los que dije: ‘Me estoy muriendo y no podré lidiar con esto’. Es por lo que tuve que pasar para llegar hasta hoy”, agregó la estrella colombiana

Asegura Karol G haber pasado la página” de su rompimiento con el reguetonero boricua Anuel AA quien, por cierto, acaba de hacer público su romance con una venezolana de nombre Laury Saavedra.

Karol G en la Rolling Stone

Tras lanzar un nuevo álbum musical y ofrecer un gigantesco show en Las Vegas, Karol G se robó las miradas esta semana con una foto suya en la fabulosa portada de la revista Rolling Stone.

En la imagen principal del magazine la reguetonera luce guapísima, con su cabello de color rosado y un sostén negro de cuero, mientras sostiene en sus manos lo que parece ser un globo de un pez plateado.

Sin perder tiempo, Karol compartió la imagen sus redes sociales y de inmediato comenzó a llenarse de likes y comentarios de sus millones de fans. “Tan solo lleva media hora de publicada en su cuenta de Instagram y ya suma 400 mil me gusta”, comentó la intérprete de Mamiii y Provenza al poco tiempo sobre su publicación, que ya supera casi los tres millones de reacciones.

Junto a la portada de Rolling Stone la cantante simplemente afirma con gran orgullo: “Uno más de mi bucket list”, lo que significa “un logro más para mi lista de sueños”. También etiquetó a todo el equipo profesional que la acompañó durante la toma de fotos.

Los comentarios de sus fanáticos no demoraron en llenarla de elogios. “Botón para llorar de la emoción”, “Tú eres la patrona, no se diga más”, “La paisa llevando la delantera”, Ya yo me leí la entrevista completa, ella se merece todo lo bueno que le está pasando” y “Trabajando callaíta para que todo resulte, icónica”, escribieron algunos.

La aparición de Karol G coincide con un gran momento para la urbana, que arrasa con el lanzamiento de su última canción, Mi ex tenía razón. Además de miles de nuevas reproducciones de Mañana será bonito: Bichota Season, una edición especial de su reciente disco, estrenado el pasado viernes.