La causa de la muerte de Gene Hackman y sus problemas de salud

Las autoridades encontraron al actor Gene Hackman muerto junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, y su perro en su casa de Nuevo México.

Los agentes encontraron al actor de 95 años y a Arakawa muertos el miércoles por la tarde alrededor de las 13:45, según un comunicado del jueves de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe. La oficina dice que no sospecha que se haya cometido un delito, sin embargo, “no se ha determinado la causa exacta de la muerte”.

A medida que surgen más detalles, esto es lo que sabemos hasta ahora.

Lo que debes saber de la vida y muerte de Gene Hackman Carrera prolífica : Interpretó más de 100 papeles en cine y televisión.

: Interpretó más de 100 papeles en cine y televisión. Reconocimientos : Ganó dos premios Oscar, cuatro Globos de Oro y dos BAFTA.

: Ganó dos premios Oscar, cuatro Globos de Oro y dos BAFTA. Vida personal : Contrajo matrimonio en dos ocasiones y tuvo tres hijos.

: Contrajo matrimonio en dos ocasiones y tuvo tres hijos. Retiro temprano : Se alejó de la actuación en 2004 para llevar una vida discreta.

: Se alejó de la actuación en 2004 para llevar una vida discreta. Muerte misteriosa : No hay indicios de crimen, pero la causa exacta aún está bajo investigación.

Causas de muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa

Gene Hackman y su esposa vivían alejados de los reflectores en Nuevo México (EEUU)

Las autoridades de Nuevo México aún no han determinado la causa de la muerte de Hackman, Arakawa y su perro. Los detalles sobre la causa exacta podrían tardar semanas o meses.

Los problemas de salud de Gene Hackman: ¿Qué es la angina?

Hackman, que en las últimas dos décadas estuvo bastante apartado de los focos de atención, se sometió a una angioplastia en 1990 tras sufrir angina de pecho. Según la Clínica Mayo, la angina de pecho es un dolor en el pecho que se produce cuando se restringe el flujo sanguíneo al corazón.

En 2012, el ganador del Oscar fue atropellado por una camioneta mientras conducía su bicicleta. El publicista de Hackman le dijo a CNN en ese momento que el accidente no fue grave, “solo algunos golpes y moretones”.

¿Quién es Gene Hackman?

Hackman, un actor de carácter intenso que ganó dos Oscar en una carrera de más de 60 años, aportó un encanto rebelde y creíble a papeles icónicos como su actuación ganadora del premio a la mejor interpretación como Jimmy “Popeye” Doyle en “The French Connection”.

Gene Hackman como Jimmy “Popeye” Doyle en “The French Connection”

Hackman infundió humanidad y su risa característica incluso en sus papeles de villano, una especialidad particular en su carrera cinematográfica de cuatro décadas, desde el alegremente meglómano Lex Luthor en la franquicia “Superman”, su comandante de submarino fanático de las armas nucleares en “Crimson Tide” de 1995, su conspirador secretario de defensa en “No Way Out” de 1987, un abogado corporativo letal en “The Firm”, su sórdido director de películas B en “Get Shorty” de 1995 y su repugnante sheriff en su papel ganador del Oscar en “Unforgiven”.

Gene Hackman junto a Christopher Reeve en 1978

¿Cuál fue la última película que hizo Gene Hackman?

No dio ningún razonamiento ni fanfarria sobre su decisión de retirarse después de hacer “Welcome to Mooseport” en 2004, un fracaso crítico y financiero.

¿Por qué Gene Hackman dejó de actuar?

En una entrevista con Reuters en 2008, Hackman confirmó que no volvería a actuar: “No he celebrado una rueda de prensa para anunciar mi retirada, pero sí, ya no actuaré más. Me han dicho que no lo diga en los últimos años, por si surge algún papel realmente maravilloso, pero realmente ya no quiero hacerlo más”.