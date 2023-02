La hija menor de Laura Bozzo enloquece a las redes con su figura

Pocos lo saben, pero Laura Bozzo, la polémica presentadora de televisión peruana y naturalizada mexicana, fue madre de dos niñas antes de salta a la fama. Dos jóvenes que hoy en día ya son mujeres: Victoria y Alejandra de la Fuente, ambas fruto de su matrimonio con Mario de la Fuente, con quien Bozzo estuvo casada entre 1980 y el 2000.

La menor de ellas es Alejandra, quien recientemente cumplió 34 años en medio del glamour y el lujo que la caracteriza. A propósito de su cumpleaños, la conductora compartió algunas fotografías junto a su hija y le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

«FELIZ CUMPLE. Me parece mentira… aún recuerdo cuando me dijeron que estaba embarazada de ti. No lo podía creer, me estaba cuidando, pero Dios me tenía esta sorpresa que cambio totalmente mi vida», escribió Bozzo. «Siempre pegada a mi, solo querías estar conmigo. Te agradezco por que en las buenas y en las malas nunca me dejaste ni un solo instante«, agregó en su escrito.

¿Quién es Alejandra de la Fuente, la hija menor de Laura Bozzo a la que comparan con Kim Kardashian?

La hija pequeña de una de las personalidades más controvertidas de la televisión latinoamericana se ha convertido en una reconocida influencer que heredó de su madre el gusto por los reflectores, la moda y el lujo. Es una modelo famosa y muy activa en sus redes sociales.

En 2013, Alejandra fue portada de Playboy en México. Actualmente es una influencer con más de 400 mil seguidores orientada en temas de estilo de vida y viajes. Gracias a su impresionante físico, muchos de sus fans encuentran parecido con la socialité norteamericana, Kim Kardashian, por lo que continuamente es comparada con ella.

A diferencia de su hermana Victoria, quien es una profesionista y empresaria, Alejandra de la Fuente brilla más por su extravagancia y sensualidad. Actualmente residen en Miami, aunque por lo general se le puede ver disfrutando de sus múltiples travesías por el mundo.

Según ha revelado su madre, la joven tiene talento frente a las cámaras, por lo que mucho tiempo se especuló que podría ser la sucesora de la peruana: “Ale es más loca como yo, digamos. Siempre le digo que ella va a sucederme cuando deje de hacer televisión porque tiene una conexión con la gente impresionante” contó Laura para el programa ‘De Primera Mano’.

La obsesión de la hija de Laura

Además de su gusto por lo exótico y los artículos de lujo, la heredera de Bozzo llama la atención por su drástica transformación a lo largo de los años, y es que en reiteradas ocasiones ha recurrido al bisturí para hacerse algunos «arreglitos estéticos» que no han pasado desapercibidos.

Entre las cirugías de las que presume la guapa rubia destaca un aumento de busto, relleno en los labios y varias aplicaciones de bótox. Además de una cirugía fallida en los glúteos que se infectó tras inyectarse biopolímeros, una técnica que terminó por perforarle la piel.

Ya para 2021, sus múltiples intervenciones estéticas y sus complicaciones de salud la convirtieron en el blanco de fuertes críticas debido a su «obsesión con la imagen».

¿Y la hija mayor de Laura?

Victoria de la Fuente actualmente tiene 39 años de edad y es bastante distinta a su hermana menor. A diferencia de su madre, ella ha preferido mantenerse alejada de los escándalos y del medio del entretenimiento. Victoria nació en Lima, Perú, pero en estos días reside en Nueva York y Los Ángeles, con viajes intermitentes a Europa.

La hija mayor de Bozzo estudió derecho, ciencias políticas y administración de empresas en París. Tiene una marca de ropa llamada Studium VDF y, según ha contado en pocas entrevistas a la prensa, sus estrategias en ventas han logrado posicionarla como una de las marcas latinas de moda y diseño industrial en Estados Unidos.