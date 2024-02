Las fotos que probarían que Clara Chía está embarazada de Piqué

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía, que se destapó en 2022 tras la separación del exfutbolista de Shakira, volvió a los titulares de la prensa con el rumor de que la joven española está embarazada, todo a causa de una imagen.

La foto muestra a una mujer muy parecida a la estudiante de relaciones públicas con una notable pancita de embarazo. El gran parecido entre la persona de la imagen y la novia de Piqué hizo que diversos internautas creyeran la noticia. Sin embargo, varios seguidores de la pareja apuntaron que se trataba de un fotomontaje.

La foto por la que la prensa española volvió a poner los ojos en Clara Chía

“Esa no es, dejen el chisme”, “claramente esa no es Clara”, “no se parece en nada a Clara” y “con esa máscara no se sabe quién es”, son algunos de los mensajes que los usuarios de las redes sociales han dejado en el post. En la instantánea la mujer lleva una mascarilla negra y unos lentes oscuros, por lo que resulta difícil poder afirmar que sea la novia del empresario.

Pero no fue esa la única razón que destapó el comentario de un posible hijo en la pareja. Las redes sociales también se incendiaron con otro par de fotos que muestran a Clara Chía con un vientre abultado mientras va de la mano de su pareja.

Estas imágenes dieron pie a que se especule que la originaria de Barcelona está en “la dulce espera”. Pero en X, antes Twitter, donde se compartieron estas fotos, muchos aseguran que efectivamente se trataría de un montaje.

Por su parte, Gerard Piqué promociona su negocio por varios países y su más reciente viaje lo hizo a México, donde se le vio disfrutando del partido entre el América y el Cruz Azul. Sin embargo, el español viajó sin su novia.

Otros advierten problemas entre Clara Chía y Piqué

Mientas tanto, en enero la revista People en Español reportó que los conflictos entre las familias de la joven y Piqué estarían dañando la relación.

Esta complicada situación estaría generando un distanciamiento entre los enamorados y, aunque esto no está confirmado, es cierto que poco se les ha visto juntos. Los problemas que, al parecer, atraviesa la pareja, también podrían llevar a Clara Chía a decidir que, por el momento, no va a tener hijos.

Hasta ahora, ni Clara ni Gerard se han pronunciado al respecto. La pareja ha mantenido un perfil bajo desde que se hizo pública su relación, por lo que es probable que opten por ignorar los rumores.