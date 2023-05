Las tragedias de Tina Turner: de mujer abusada a leyenda de la música

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Apenas el 8 de diciembre del pasado 2022, la policía encontraba muerto al hijo de Tina Turner, Ronnie, de 62 años, en su casa de Los Ángeles, marcando otra horrible tragedia en la vida de la cantante.

La «reina del rock n’ roll», ícono de la música pop, alabada por la crítica y por músicos desde Beyoncé a Mick Jagger y fallecida este miércoles, enfrentó muchas dificultades, comenzando cuando era niña cuando su madre, quien dijo que «nunca la amó», abandonándola a los 10 años.

El éxito que la acompañó en su carrera estuvo matizado por una vida de tragedia. Desde su matrimonio con Ike Turner, una relación plagada de años de abusos, palizas y manipulación.

La muerte de su otro hijo, Craig, en 2018 a causa de una herida de bala y numerosos problemas de salud. Incluido un derrame cerebral que la obligó a volver a aprender a caminar y una batalla contra el cáncer que casi le quita la vida.

la infancia difícil de Tina: abandonada por su madre a los 10 años, seguida por su padre tres años después

Tina nació como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee, y enfrentó dificultades desde muy joven. En una entrevista a Rolling Stone en 1986, relataba que, desde su nacimiento, su madre «no la quería» porque estaba «en el proceso de dejar a su padre» cuando quedó embarazada.

La cantante explicó que sus padres tampoco «se amaban, por lo que siempre estaban peleando».

Pasó los primeros años de su vida trabajando en un campo de algodón con sus padres, pero a la edad de 10 años, su madre se mudó a St. Louis, dejándola a ella y a sus hermanos atrás.

Tres años después, su padre también los abandonó, obligándola a irse a vivir con sus muy estrictos abuelos paternos.

‘Papá y yo no éramos tan cercanos, así que estuvo bien. no me importó Le tenía un poco de miedo. Él no era amistoso. Era amistoso con todos los demás, pero no conmigo”, explicó.

Tina finalmente se mudó a St. Louis para vivir con su madre separada, a la edad de 16 años, después de que su abuela se enfermara.

Poco después de mudarse, comenzó a seguir una carrera en la música, pero según la estrella, su madre no apoyaba sus sueños.

‘Ella nunca creyó en mí. Ella nunca quiso a este niño y cuando este niño creció para ser exitoso y creativo, no lo aceptó porque era algo que no quería”, le dijo más tarde a Oprah Winfrey durante una aparición en su programa. «¿Por qué ella lo querría? Tal vez celos. ¿Existen los celos de una madre? No sé. Obviamente ese debe haber sido el caso porque nunca apareció».

Tina Turner junto a Oprah Winfrey

A lo largo de su infancia, Tina también luchó contra el racismo: le dijo a Rolling Stone que a menudo la «menospreciaban porque era negra».

«Duele ser una minoría», dijo. ‘Me miran con desprecio porque soy negro. Es para siempre. Es como una maldición sobre ti. Nos estamos mudando de eso, por supuesto. Podemos estar de pie ahora, pero todavía está allí.

‘Es un recuerdo, porque estás marcado. Es desear que nosotros, como pueblo negro, hubiéramos tenido la oportunidad de ser tan fantásticos como éramos antes de ser derribados y convertidos en esclavos.

«Se remonta a mucho tiempo atrás, esto de querer estar orgulloso, no querer sentirse de segunda clase».

Su matrimonio con Ike Turner, plagado de abusos, palizas y manipulación

En 1957, Tina conoció a su futuro esposo, Ike, quien tocaba en una banda llamada Kings of Rhythm en un club nocturno donde trabajaba su hermana.

Una noche, mientras Tina lo miraba actuar, tomó el micrófono y comenzó a unirse, y su impresionante voz llamó rápidamente la atención de Ike.

Pronto se unió a su banda, lo que lanzó su carrera como cantante. Ike comenzó a producir su música y los dos finalmente entablaron una relación romántica: se casaron en 1962 cuando ella tenía 22 años.

Tina junto a Ike Turner

Tina luego reveló que Ike la obligó a visitar un prostíbulo en su noche de bodas, algo que ella llamó tan «perturbador» que «suprimió» el recuerdo.

Durante su matrimonio, Ike fue muy abusivo con Tina, y con frecuencia la golpeaba.

En una ocasión, escribió en sus memorias, My Love Story, él le echó café caliente en la cara, dejándola con quemaduras de tercer grado. También sufrió fractura de nariz, mandíbula fracturada y múltiples ojos morados.

También escribió en su autobiografía que él a menudo consumía cocaína y luego tenía sexo duro con ella, lo que, según ella, se sentía más como una violación.

Se puso tan mal que Tina intentó suicidarse en un momento. Escribió en sus memorias que le dijo a su médico que tenía problemas para dormir para que le recetara pastillas; luego tomó las 50 a la vez, con la intención de terminar con su vida.

‘En mi punto más bajo, me convencí de que la muerte era mi única salida. De hecho, traté de suicidarme”, escribió. «Pero salí de la oscuridad creyendo que estaba destinado a sobrevivir».

Sus memorias de 2018 incluyeron historias desgarradoras sobre el matrimonio, incluido su intento de suicidio. Escribió que Ike Turner “usó mi nariz como saco de boxeo tantas veces” que cuando cantaba, aún podía saborear la sangre.

Los hijos y la ruina total

Juntos, Tina e Ike dieron la bienvenida a un hijo llamado Ronnie.

También adoptó a los dos hijos de Ike de su matrimonio anterior, Ike Jr. y Michael. Además, Tina tuvo otro hijo, un hijo llamado Raymond Craig, de su pasado romance con Raymond Hill.

Eventualmente solicitó el divorcio del músico en 1976, y dijo que se quedó con nada más que 36 centavos a su nombre después de la separación.

Junto a sus hijos y los hijos de Ike, que también adoptó

Durante años, vivió de cupones de alimentos y del dinero que ganaba dando pequeños conciertos aquí y allá, y para empeorar las cosas, dijo que Ike no la dejó ir fácilmente.

Ella escribió en su libro que él enviaría a sus ‘títeres’ para intimidarla y en un momento incluso dispararon balas en el lugar donde se hospedaba, lo que la asustó tanto que durmió en su armario.

Más tarde dijo que finalmente la hizo más fuerte y le dijo a Oprah: «Soy fuerte. Viví un divorcio, una separación de mi familia. Nunca dejé que me derrumbara. No soy alcohólica. Nunca he fumado, nunca he consumido drogas. He flotado limpio a través del desastre de mi pasado. Llegué aquí intacta».

Años más tarde, Ike admitió el abuso en una entrevista con la revista Spin y dijo: «Hace años que tenía mal genio. No me arrepiento de nada de lo que he hecho, absolutamente nada. Sí, la golpeé, pero no la golpeé más de lo que el hombre promedio golpea a su esposa«.

Ike murió el 12 de diciembre de 2007 por una sobredosis de cocaína.

El suicidio de su hijo

A pesar de tener que empezar prácticamente de nuevo, Tina no se dio por vencida y continuó haciendo música.

Eventualmente, en 1983, después de luchar por triunfar durante años, firmó con Capitol Records.

Lanzó una versión de Let’s Stay Together de AI Green ese mismo año, que alcanzó el puesto 26 en el Billboard Hot 100.

Su álbum, Private Dancer, salió a la venta en mayo de 1984, lo que rápidamente la impulsó al estrellato, y el resto es historia.

En el camino, Tina también encontró el amor cuando conoció al ejecutivo musical alemán Erwin Bach en 1986. Después de 27 años juntos, los dos se casaron en julio de 2013.

Tina junto a su segundo esposo, el productor musical alemán Erwin Bach

Sin embargo, Tina enfrentó una vez más la tragedia en 2018 cuando su hijo, Craig, se suicidó.

La madre desconsolada le dijo más tarde a la BBC que estaba completamente conmocionada por su fallecimiento, ya que le estaba yendo bien tanto profesional como personalmente en el momento de su muerte.

Tina con su hijo Craig

«Creo que Craig estaba solo, eso es lo que creo que realmente lo atrapó más que cualquier otra cosa» le dijo a Gayle King de CBS en 2019. «Había conseguido un nuevo trabajo en una destacada empresa de bienes raíces en California, tenía una nueva novia y parecía feliz. No tengo idea de qué lo derribó, excepto algo que lo siguió con la soledad. Creo que fue estar solo».

Las batallas de salud de Tina Turner

A lo largo de los años, Tina también ha estado plagada de numerosos problemas de salud. Sufrió un derrame cerebral en 2013, lo que la llevó a tener que volver a aprender a caminar.

Y sus problemas físicos no terminaron ahí. Luego, en 2016, recibió la devastadora noticia de que tenía cáncer de intestino.

La enfermedad le provocó insuficiencia renal, y si su esposo, Erwin, no hubiera intervenido y donado su riñón a la cantante, dijo que probablemente habría muerto.

«Era una cuestión de vida o muerte», le dijo a People.

Sus últimos años estuvieron llenos de homenajes y tributos

Si bien el trasplante fue un éxito, reveló que todavía sufre de dolencias a largo plazo debido a la cirugía, que incluyen «mareos, olvidos, ansiedad y episodios ocasionales de diarrea insana».

‘Viví un matrimonio infernal que casi me destruye, pero seguí adelante. Sé que mi aventura médica está lejos de terminar. Pero todavía estoy aquí, todavía estamos aquí, más cerca de lo que imaginamos”, dijo efusivamente en una entrevista de 2018.

‘Puedo mirar hacia atrás y entender por qué mi karma era como era. Lo bueno salió de lo malo. La alegría salió del dolor. Y nunca he sido tan completamente feliz como lo soy hoy.