Leon Polzella es un profesor de educación física y deportista argentino que ha dedicado su vida y su pasión a la actividad física. En esta entrevista, nos habla sobre su trayectoria, sus logros y su enfoque holístico en el entrenamiento personalizado.

¿Cómo empezó tu carrera en la actividad física?

Comencé a entrenar a los 9 años en atletismo, un deporte que resalta todas tus capacidades en diferentes pruebas. Estudié durante 5 años para profesionalizarme en la actividad física, lo que me llevó a convertirme en un profesor de educación física y a viajar por el mundo como entrenador personal.

¿Qué es lo que te inspira en tu trabajo?

Mi objetivo más grande es inspirar a que la gente se supere en todos los aspectos de la vida, mostrar mi pasión en los hábitos saludables e inspirar a realizar todo lo que uno se proponga con entusiasmo y emoción. Mi desafío más grande es mostrarle a la gente que es posible lograr grandes cosas si se tiene la determinación y la voluntad de seguir adelante, sin importar la edad o la condición física.

¿Cuál es tu enfoque holístico en el entrenamiento personalizado?

Creé mi empresa wellness, la única en enfocar a cada persona en el bienestar general de la persona, no solo en su estado físico, por lo tanto considero importante considerar la salud mental, emocional y social, así como la nutrición y el ejercicio físico. Rompo con la estructura de tener un personal trainer para tener una imagen de superioridad ante otras personas y busco que cada persona se reinvente y obtenga una evolución constante por lo que me parece importante mantenerse actualizado sobre las nuevas tendencias e investigaciones en el campo para brindar el mejor servicio a mis clientes.

¿Cómo te mantienes motivado y exigente en tu propio estilo de vida saludable?

A mí me mantuvo ser exigente llevar un estilo de vida saludable, yo mismo lo hago, me levanto 5 am, adopte una dieta equilibrada, hago ejercicio periódico, duermo lo suficiente, salgo de la conformidad y busco reinventarme constantemente. Me apasiona lo que hago y soy un modelo a seguir para mis clientes, inspiro para que todos tengan más posibilidades de que logren sus objetivos, soy motivador por excelencia, aprendí a identificar lo que motiva a cada cliente y adapto sus estrategias en consecuencia, me preocupo y hago muchas cosas para que todos se muevan.

¿Cuál es tu mensaje a las personas que quieren mejorar su salud y bienestar?

Mi mensaje es que es posible lograr grandes cosas si se tiene la determinación y la voluntad de seguir adelante. No importa la edad o la condición física, todos pueden hacer cambios significativos en su vida para mejorar su salud y bienestar. Lo importante es tener un enfoque holístico y equilibrado en la vida, el fomento de hábitos saludables, la educación y conciencia sobre la salud. En mi empresa online León Wellness Coach, trabajo en equipo junto con agentes de la salud para brindar que mis clientes logren una salud óptima en general.

¿Piensas extender las fronteras de tu negocio o simplemente desarrollarlo en Argentina?

Este año mi meta más grande es poder expandir mi negocio a Europa, en donde miles de personas puedan conocer mi enfoque holístico del wellness coach, capacitando y brindando mi servicio de excelencia.

¿Cómo es tu lado empresarial? ¿Tienes alguna empresa dentro del mundo fitness?

Manejo el área de salud de Fruitlosophy, una empresa que brinda opciones saludables a miles de empleados de las empresas más importantes y reconocidas del país, otro enfoque holístico que brinda un servicio para vencer el sedentarismo de muchos empleados.

Leon Polzella es un ejemplo de perseverancia y dedicación en el mundo del deporte y la educación física. Con una historia de vida llena de desafíos, ha logrado convertirse en un referente en su área, inspirando a cientos de personas a mejorar su salud y bienestar a través del ejercicio y la alimentación saludable.

Su enfoque holístico en la enseñanza de la educación física, así como su compromiso con el bienestar general de sus alumnos, lo ha llevado a crear su propia empresa de wellness, donde trabaja junto a un equipo de profesionales de la salud para brindar a sus clientes una experiencia única y personalizada.

Para León, el éxito se alcanza con constancia, perseverancia y una mentalidad positiva. A través de su propia experiencia, ha demostrado que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible lograr grandes cosas si uno tiene la determinación y la voluntad de seguir adelante.

Como modelo a seguir para sus clientes, León se esfuerza por motivar a cada uno de ellos a superarse a sí mismos y a alcanzar sus objetivos. Su pasión por lo que hace y su compromiso con la salud y el bienestar son un ejemplo inspirador para todos aquellos que buscan mejorar su calidad de vida.

En definitiva, León es una persona que ha logrado hacer de su pasión su profesión, ayudando a cientos de personas a mejorar su salud y bienestar. Su historia es una prueba de que, con esfuerzo y dedicación, es posible alcanzar nuestros sueños y objetivos, y que siempre hay algo que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida.