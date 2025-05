Cannes, Francia. Por segunda ocasión, Massiel Taveras es una de las dos únicas dominicanas en el festival de cine más importante del mundo, Cannes Film Festival, ahora en su edición 2025.

En la ceremonia del opening del festival, como también en la premiere de Misión Impossible, se notó un cambio favorable en la estética de vestuario de los artistas. En dichas ceremonias del festival se apreció a Tom Cruise, Robert De Niro, Eva Longoria, Zoe Saldaña, entre otras celebridades.

Massiel Taveras deslumbró a su paso por la alfombra roja vistiendo una magnífica obra de arte de la firma Giannina Azar. Traje titulado con el nombre: Vida Eterna, el Árbol de la Vida.

Esta obra de arte, compuesta por más de 900 pétalos blancos, con un gran porcentaje de estos cortados a mano en relieve y montados de forma tridimensional, ha entrado a las listas de las más prestigiosas revistas internacionales como uno de los mejores vestidos, catalogando a Massiel Taveras como una de las más esperadas reinas de la alfombra.

Vida Eterna, el Árbol de la Vida está basado en el libro de Apocalipsis 21 que dice: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.”

Apocalipsis 22: “Me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río, estaba el Árbol de la Vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones.”

El vestido tiene una ingeniería de luces, tanto en la cola como en forma de tocado, que representan los 12 frutos del espíritu y su luz sobre la humanidad. Con una paloma con ojo de diamante negro montada en una kilométrica base, esta obra maestra basada en la pureza de una vida eterna es un canto de esperanza y fe que nos revela la poderosa promesa de Dios de otorgarnos vida después de la muerte.

Massiel Taveras es la presentadora oficial de la gala y premios internacionales Red Diamond Awards IR Worldwide, Cannes, Francia 2025.