Miss Universo 2022 confiesa que no se lava el pelo: "Más sucio es mejor"

R’Bonney Gabriel, la nueva Miss Universo 2022 de USA, dio unas polémicas declaraciones que impresionaron a más de uno. La beldad universal confesó que no práctica algunas tareas rutinarias de higiene en su cabello porque le permiten lucirlo mucho mejor.

La victoria de R’Bonney en la más reciente edición del Miss Universo causó mucha polémica en las redes sociales. Desde acusaciones de fraude, interéses internos hasta ventajismo, la novena corona universal del país norteamericano no recibió unánimes felicitaciones por parte del público general.

Sin embargo, después de su polémica victoria, la jóven de 28 años de edad confesó unas técnicas de belleza que dejaron sin palabras a más de uno. Pero ahora, la reina ha alargado su declaración y ha confesado que no le gusta lavarse el pelo.

La también diseñadora de modas, afirmó que no le gusta lavarse su cabello porque mientras más sucio se encuentra, los rizos y demás peinados quedan mucho mejor elaborados que cuando está lavado.

«No me he lavado el cabello en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero, y todavía no lo he hecho. Me pusieron una serie de productos que permitieron que mis rizos lucieran espectaculares por tanto tiempo. Ya que cuanto más sucio esté el cabello, los rizos se verán más lindos y nítidos».

Las declaraciones de la Miss Universo 2022 causan cierto tipo de indignación entre los fanáticos del concurso. Muchos seguidores afirman que no lavarse el cabello es algo muy Anti higiénico y que podría ocasionar problemas en la salud de su cuero cabelludo. Pero en palabras resumidas, las personas consideran su técnica como «poco higiénica».