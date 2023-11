Miss Universo 2023: así serán los trajes de baño de las candidatas

El Salvador disfruta de la edición del Miss Universo 2023, al igual que los fanáticos de los concursos de belleza que siguen de cerca cada una de las incidencias de la competencia.

Uno de los recientes detalles que se ha conocido del certamen se trata de los diseños que tienen este año los trajes de baño para el desfile de las candidatas.

A través de la cuenta en Instagram de la organización compartieron unas fotografías en las que muestran de forma detallada cada una de las propuestas que lucirán las representantes de los distintos países.

Las fotos fueron protagonizadas por la estadounidense R’Bonney Gabriel, la Miss Universo actual.

“¡Un adelanto de la nueva colección Off the Runaway que se presentará en el escenario como trajes de baño del 72° Concurso Miss Universo! Modelada aquí por Miss Universo R’Bonney Gabriel y diseñada por Rubis, no solo podrás ver a las mujeres subir al escenario con estos trajes el 15 de noviembre, ¡sino que tendrás la oportunidad de comprarlos tú misma!”, escribieron.

Se tiene previsto que estos modelos los usen para la preliminar del certamen de belleza que este año tendrá una transmisión paga de un costo de $5 dólares para poder disfrutar del show.

Miss Universo anuncia trajes de baño, pero hay preocupación

Justo el día que compartieron estas fotografías se conoció que JKN Global Group, empresa propietaria del certamen, se declaró en bancarrota.

La compañía, de la cual es propietaria Anne Jakapong, dijo que, pese a estos problemas económicos, seguirán adelante con el concurso.

Le recomendamos leer Los lujosos premios que recibirá la ganadora del Miss Universo 2023

“JKN Global Group tiene un plan para refinanciar nuestra deuda y rehabilitar nuestro negocio. Nuestra tesorería operativa está intacta y la empresa seguirá funcionando según lo previsto. Pero se trata de un paso necesario en nuestro crecimiento. Principalmente para garantizar el pago de nuestra deuda y que la empresa siga gozando de buena salud financiera”.

Luego, explicaron: “La Organización Miss Universo, que es solo una de nuestras muchas líneas de negocio, está completamente saneada y seguirá funcionando según lo previsto”.

La noche final de la competencia está prevista para el 18 de noviembre en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda.