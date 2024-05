ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- Con el auspicio de la fundación sin fines de lucro “Fomento de la Cultura, Artes, Actividades Físicas y Educativas” (FOMCAE), el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana conmemoró su décimo tercer aniversario de fundación en un acto donde se anunciaronlos ganadores del V Concurso Estudiantil Sobre la Libertad.



En este certamen participaron 20 centros educativos públicos y privados de todo el país con la presentación de 121 trabajos. Esta actividad anual tiene como propósito que los estudiantes tomen conciencia sobre el período de la dictadura trujillista que atravesó el país y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante esetiempo, los cuales no deben volver a repetirse.



Durante el acto de premiación, la directora-fundadora de la institución, Luisa De Peña Díaz, destacó los avances que ha obtenido el país en materia de libertad, desde la caída del régimen de Rafael Leonidas Trujillo hace 63 años.



Resaltó el apoyo de la familia Macarrulla a través de FOMCAE y valoró que esta iniciativa de un concurso sobre la libertad surgió precisamente de esta fundación. Manifestó que, como buen hijo de padres antitrujillistas y sobrevivientes de la dictadura, el señor Lisandro Macarrulla siempre apoya la premiación con entusiasmo y compromiso, lo cual evidencia su dedicación porpromover una sociedad más justa y libre para todos.



De Peña Díaz sostuvo que, aunque siempre hay aspectos a mejorar, sin dudas hoy los dominicanos pueden gozar de sus derechos consagrados en la Constitución de la República y actuar con libertad conforme a las leyes que rigen el marco jurídico nacional.



Explicó que parte de la labor de la institución que dirige se centra en que las presentes y futuras generaciones conozcan esos derechos y lo ocurrido durante los años de dictadura que vivió el país.



“Hoy entregamos estos premios como muestra de los avances que hemos logrado como institución durante estos 13 años de fundación, donde participan estudiantes de todo el país, y donde plasman parte de lo que fue ese inolvidable episodio que no deberá volver a repetirse”, sostuvo De Peña Díaz en el acto donde se dieron a conocer los ganadores de los cinco primeros lugares del concurso, así como once menciones especiales.



El primer lugar lo obtuvo la estudiante Mía García Volonteri, del tercer curso de secundaria del Colegio Babeque, por haber presentado el trabajo: La historia y la lucha de la libertad dominicana, apegado a cabalidad con las bases del concurso, con una visión que abarca la lucha por libertad dominicana en los distintos periodos republicanos.



También fueron premiados Bryan Michel Morales López, del sexto grado de secundaria del Colegio Domínico-Chino, quien recibió el segundo lugar por el trabajo: La liberación de la República Dominicana; y Jael Lisbeth Polanco Cruz, del quinto grado de secundaria del Liceo Estados Unidos, con su trabajo: Estaciones de la libertad.



Igualmente, ganaron cuarto y quinto lugar, los estudiantesNicol Bautista Valerio y Nicol Guillén Vargas, con sus trabajos ¿Cómo valorar en la actualidad el sacrificio de las generaciones pasadas…? y el Legado de las Generaciones Pasadas…, respectivamente.



Los ganadores de la premiación, que se realizó con el apoyo de la Fundación para el Fomento de las Artes, Cultura, Actividades Físicas y Educación (FOMCAE), recibirán una mini-laptop, para el primer lugar, y un Ipadpara los restantes cuatro ganadores. El jurado estuvo integrado por los escritores Avelino Stanley, presidente, y Domingo Guerrero.



FOMCAE es una entidad sin fines de lucro patrocinada por la familia Macarrulla, dedicada a ayudar, fomentar y reconocer la importancia de la educación para el desarrollo integral de la nación. Igualmente, a apoyar y sumar esfuerzos para el cultivo óptimo de las artes y contribuir mediante el otorgamiento de diversos insumos que garanticen todo tipo de actividades físicas.