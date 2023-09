Natti Natasha y Tokischa revelan desde cuando no lo hacen

Las dominicanas Natti Natasha y Tokischa compartieron con sus seguidores en redes sociales una picante conversación en el marco del lanzamiento de su nuevo tema juntas No Pare Remix, su primera colaboración juntas.

Allí, tanto Natti Natasha y Tokischa revelaron algunos «secretos» de su vida personal. Entre ellos, el tiempo que tienen sin relaciones íntimas.

Las revelaciones de Natti Natasha y Tokischa levantó no pocas críticas en las redes sociales. Especialmente de los fanáticos de Natti Natasha, quienes utilizan calificativos como «vergonzoso» y «lamentable» la unión de la intérprete de La falta que me haces con la intérprete de Estilazo.

«No sé que le está pasando a la Natti», «A donde llegan las mujeres ahora para ser virales y pegarse. Vergüenza debe de darle», «¿Qué necesidad? Esta conversación no debió ser en las redes», «Ay Natti, no te dañes por Dios!», «Natti hiciste muy mal eso a los que te queremos no nos gusta eso para nada bajas de nivel tú eres una dama y esto no te hace bien para tu carrera .esa tipa y tu no son iguales» son algunos de los comentarios.

El tema de Natti Natasha y Tokischa bloqueado

El lanzamiento de No Pare Remix de Natti Natasha y Tokischa, cuyo video se filmó en Villa Francisca en República Dominicana, levantó gran polémica por su contenido caliente y su letra subida de tono.

En respuesta a ello, el productor musical y pareja de Natti Natasha, Raphy Pina, respondió a quienes critican la letra del tema.

«Una mujer trabajadora será siempre tarjeta para recibir pruebas. No cántara música infantil por tener un bebe; o porque su esposo lo tengan encerrado. No se rendirá porque la bloqueen de YouTube o de TIKTOK. Ni haciendo su papel de Artista, empresaria, madre y esposa. Y tiene a su lado a alguien que no se RINDE ni porque lo encierren y la ama con LOCURA» escribió Pina en un post en su cuenta en Instagram.

En el mismo escrito, agregó. «Apoyen lo que ella le gusta, que no es fácil ser líder, pero tampoco no dejamos joder de nadie y lo que no te afecta te hace más fuerte (…) by the way (a propósito), me contó que TOKI (Tokischa) es un amor, lo más humilde que hay como artista, ya quiero conocerla».