Santo Domingo,– Para el destacado merenguero, líder de la Banda Gorda, José Virgilio Peña Suazo los exponentes de género urbano tienen que procurar que “eso llegue a ser música”, porque ellos lo que son es creadores de sonidos.

Peña Suazo fue enfático en asegurar que, si retornara el tiempo y se le presentara la disyuntiva de incursionar en el merengue o en reguetón, no lo pensaría dos veces y se inclina por el merengue ya que es más duradero, mientras en el género urbano se pega un tema cada mes.

Agregó que los exponentes urbanos dependen del sonido del momento para poder cantar, cosa que no pasa si tu contrata a Fernando Villalona que te puede interpretar “la hamaquita”, “cama y mesa”, y si contrata a Sergio Vargas te puede cantar “la quiero a morir”

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ADENDA que se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el compositor y cantante aseguró que ningún otro ritmo tuvo más bailes y presencias en estas fiestas navideñas que el merengue.

Puso como ejemplo el caso de su orquesta que tocó 25 fiestas en dicho periodo, porque en todo tu veía merengues y más merengues, porque esa música está en el ADN de los dominicanos.

“El merengue es más duradero, la música urbana se pega un intérprete mensualmente, porque los muchachos del género urbano tienen que lograr que eso llegue a ser música, es que ellos son creadores de sonidos, por ejemplo, ellos crean sonidos, pero las letras verdaderas son las que perduran por siempre, entonces dentro de esos sonidos creados, porque son más creadores de sonidos que artistas, ellos dependen de esos sonidos para poder cantar”, enfatizó el líder de la Banda Gorda.

Dijo que, paradójicamente, contrario a lo que se puede creer, la mayor cantidad de público que asiste a los bailes de las orquestas merengueras son los jóvenes, pese a que se tiene la impresión de que ese extracto poblacional solo le gusta el género urbano.

“El que quiere ver que vaya a mis cuentas de redes sociales para que tu vea que quienes más las visitan son las jóvenes, porque a lo bueno el tiempo no le pasa por encima”, señaló.

Recordó que grandes exponentes como “el General” que hace décadas causo furor, principalmente con el tema ¨dos libras de cadera, no es cadera”, y ya casi nadie lo recuerda, contrario a lo que sucede con exitosos temas de merengue que interpretaron orquestas como “la Gran Manzana”, y la del maestro Dionis Fernández, entre otros.

“No es quizás una moda, son sonidos que ellos han creado, algunos de ellos que son muchachos muy talentosos, que ojalá se pusieran a pensar en sonidos que se quedaran para siempre, porque lo que no tiene calidad el tiempo se lo come vivo”, razonó.

Sostuvo que “se puede decir las cosas bonitas, aunque de una manera simple, ahora el que quiera permanecer en esto tiene que trabajar en base a la calidad, porque si no, tú te va a pegar tres meses y después de fuiste para tu casa”.

Respecto a nuevos exponentes del merengue, Peña Suazo aseguró que la sociedad genera lo que necesita, porque, “la sociedad pare lo que necesita, si mañana esta sociedad necesita 20 merengueros, lo genera inmediatamente, y mencionó los nuevos talentos como Manny Cruz, Ala Jaza, Gabriel y Techy Fatule, entre otros.

José Virgilio dijo que el merengue no está en crisis, y más bien lo están las estaciones radiales que en su programación no colocan nuestro ritmo, llegando al extremo de que hay merengueros propietarios de emisoras que no tocan merengues en sus estaciones radiales.