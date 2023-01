Perico Ripiao Vs Sanky Panky, las redes debaten: ¿Y qué dice IMDB?

Email it

En el día de Reyes, usuarios en Twitter atendieron a un debate que «enfrentó» a las películas dominicanas Perico Ripiao vs Sanky Panky. Un debate que se calentó tanto que se volvió tendencia en la plataforma del pajarito azul.

Con el debate Perico Ripiao vs Sanky Panky en apogeo, un buen fanático del cine no perdería la oportunidad de consultar sobre el particular en IMDB. Fundada en 1990 y adquirida por Amazon ocho años después, IMDb es considerada la más completa base de datos en internet relacionada con el cine. Cuenta con curiosidades de cada producción, fichas de directores, actores, actrices, productores y créditos completos. Asimismo, críticas de usuarios, resúmenes de tramas, tráilers y fotogramas de películas, entre otros. Con más de 100 millones de usuarios únicos al mes es sin duda un referente.

Además tiene un sistema de calificación de películas donde votan diferentes miembros de la industria y también los usuarios. Tan fácil como estar registrado en IMDb y pulsar una estrella del 1 al 10. La misma web se encarga de publicar las estadísticas que va almacenando, siendo de las más populares el ranking de las películas más votadas y el de las películas más valoradas.

Perico Ripiao

«Perico Ripiao» es una película dominicana de comedia estrenada en 2004 y dirigida por José María Cabral. La trama sigue a un hombre llamado Perico, interpretado por el actor dominicano José Manuel García, mientras intenta desesperadamente conseguir dinero para pagar la deuda que tiene con un prestamista local. A medida que Perico se sumerge en el mundo del contrabando y la estafa, se encuentra involucrado en una serie de escándalos y aventuras divertidas.

La película es conocida por su humor ácido y su crítica social, así como por su representación de la vida cotidiana en la República Dominicana. A pesar de tratar temas serios como la corrupción y la pobreza, «Perico Ripiao» logra mantener un tono ligero y divertido a través de su personaje principal, Perico, y sus interacciones con otros personajes memorables.

Uno de los aspectos más destacados de «Perico Ripiao» es su elenco de actores, que incluye a algunos de los rostros más reconocidos de la industria del cine dominicano. Además de José Manuel García como Perico, la película cuenta con la participación de actores como Michelle Rodriguez, Milly Quezada y Juan Luis Guerra. El elenco trabajó juntos de manera armoniosa y logró crear una química convincente en pantalla.

Otro punto fuerte de «Perico Ripiao» es su banda sonora, que incluye una mezcla de música popular dominicana y latina. La película cuenta con canciones de artistas como Vicente García, Romeo Santos y Natti Natasha, lo que le da una autenticidad y una frescura adicionales.

Sanky Panky

«Sanky Panky» es una película dominicana de comedia estrenada en 2007 y dirigida por José Enrique Pintor. La trama sigue a dos amigos, Sanky y Panky, interpretados por los actores dominicanos Sergio Carlo y Casandra Damirón, mientras intentan salir de la pobreza y encontrar el amor y la fortuna.

La película es conocida por su humor ácido y sus gags visuales, así como por su retrato de la vida en la República Dominicana. A pesar de tratar temas serios como la desigualdad económica y la falta de oportunidades, «Sanky Panky» logra mantener un tono ligero y divertido a través de sus personajes principales y sus interacciones con otros personajes memorables.

Uno de los aspectos más destacados de «Sanky Panky» es su elenco de actores, que incluye a algunos de los rostros más reconocidos de la industria del cine dominicano. Además de Sergio Carlo y Casandra Damirón como Sanky y Panky, la película cuenta con la participación de actores como Johnny Ventura, Giselle Blondet y Sergio Vargas. El elenco trabajó juntos de manera armoniosa y logró crear una química convincente en pantalla.

Otro punto fuerte de «Sanky Panky» es su banda sonora, que incluye una mezcla de música popular dominicana y latina. La película cuenta con canciones de artistas como Vicente García, Romeo Santos y Natti Natasha, lo que le da una autenticidad y una frescura adicionales.

Perico Ripiao vs Sanky Panky, ¿cuál tiene mayor calificación en IMDB?

Al día de la elaboración de este artículo, en IMDB Perico Ripiao cuenta con una clasificación de 7.2 sobre 10. Mientras que Sanky Panky cuenta con una nada desalentadora clasificación de 6.1 sobre 10.

¿Por qué IMDB?

Las puntuaciones en IMDb -en comparación con Rotten Tomatoes, basadas sólamente en la crítica- es completamente impulsado por el usuario. Las calificaciones de todas las películas dependen únicamente de los usuarios promedio que simplemente visitan el sitio web y califican las películas que han visto.

Es de esperar que haya calificaciones realmente extremas, especialmente de una persona o un grupo de personas que ‘odian’ una película en particular sin ningún motivo o simplemente les gustaría dar calificaciones bajas al azar a las películas. Sin embargo, IMDb es inteligente en esto y ha introducido un sistema de clasificación ponderado para las películas en su lista de las 250 principales.

Para ello, IMBD utiliza un concepto de ‘estimación bayesiana‘ que usan para calcular su calificación. No todos los votos de los usuarios en IMDb tienen el mismo peso. Los usuarios que califican más películas y generalmente califican una película más cerca de su promedio tienen más preferencia en la puntuación de ‘promedio ponderado’ que calcula IMDb. Este método de moderación ha resultado exitoso para IMDb a lo largo de los años.