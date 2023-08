Piqué rompió con Clara Chía para volver con Shakira

Email it

La prensa rosa tiene difícil por estos días sacar algo sobre Shakira que no sea estrictamente profesional. Y es que la colombiana en pleno mes de agosto está metida de lleno en el estudio de grabación y alejada un poco de sus hijos por obligación, pues estos están al cuidado de Gerard Piqué en medio de rumores de que el exfutbolista podría renunciar a la custodia de sus hijos para cederlos plenamente a la colombiana.

La razón por la que Piqué estaría evaluando esa decisión sería centrarse en su relación con Clara Chía, la cual formalizó en enero de este 2023. El exfutbolista ahora no quiere vivir en la casa que compartía con la cantante y compró una nueva casa que reforma para vivir con Clara. Asimismo, los planes de boda aún siguen en marcha.

Pero no siempre fue así. Revela El Nacional de Cataluña, citando a las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa del programa Mamarazzis, que Shakira y Piqué intentaron darse una segunda oportunidad en el mes de abril de 2022, antes de anunciar su formal separación en junio de ese año. Su entorno asegura que se produjo, pero en ningún momento han querido pronunciarse sobre que sucedió.

“Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”, explicaron en su momento las periodistas a El Periódico.

Piqué y Shakira atravesaban una fuerte crisis y discutían bastante. Se les veía casi siempre separados y es en ese momento cuando se empezó a especular con una relación abierta. Finalmente, el empresario se marchó, pero la cantante no supo al principio que era porque había otra.

Señales de paz entre Piqué y Shakira

El resto es historia. Llegó la batalla legal por la custodia de los menores. Shakira tenía claro que quería marcharse a Miami como siempre quiso en sus 10 años con Piqué. Mientras que él quería que se quedasen en Barcelona con ella, pero no los pudo retener.

Ahora, parece que las cosas mejoran entre ambos y muestran señales de paz. Este miércoles 9 de agosto, se conocieron fotos de Piqué y sus hijos, Sasha y Milán, en el debut del Barça en el estadio Olímpic Lluís Companys. De acuerdo con el medio español Vanitatis, esta sería la señal de que la pelea entre Shakira y el futbolista finalizó.

“Están cumpliendo el convenio de separación a rajatabla, ya no hay discusión ni problema alguno”, señalan desde el entorno directo de Shakira al mismo medio español. Al principio de la separación las expareja habría presentado problemas con la distribución del tiempo que comparten con sus hijos. Por esta razón la asistencia de Piqué al estadio sería una señal de tregua.

“Es así, no hay problema alguno,podéis informar tal cual”, dijo el círculo cercano de Gerad Piqué a la prensa. De esta manera se confirma que a partir de ahora la relación entre Shakira y el futbolista será más amistosa.