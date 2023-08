Premios de $RD 500 y $1000 pesos de 2nightxlanoche generan críticas

Email it

Desde su estreno esta semana, el programa de televisión 2nightxlanoche, conducido por Caroline Aquino y Nahony Reyes, recibe buenos comentarios. Principalmente por su cuidada apuesta escenográfica y por un contenido variado y ameno, con un cuidado toque de buen humor.

Sin embargo, el recién estrenado late night de Telemicro no escapó de las críticas luego que se viralizara un video donde las presentadoras entregan «premios» en efectivo a la audiencia. ¿La razón de las críticas? el monto de los premios.

A través de las redes sociales se difundió parte de este segmento de 2nightxlanoche, generando variopintos comentarios, todos de rechazo.

«Dios mio falta de respeto», «$500????? Una burla a esas personas», «Busquen patrocinadores para que no sean tan humillantes esos ‘premios’. Se ve ridículo, eso no le da ni para un picapollo», «Sabrá Dios lo lejos que vive esa mujer para ir a buscar 500 miserable pesos que burla con los pobres», «Que descaro y que burla por parte de @nahiony y @carolineaquino1 , eso no se hace, es burlarse de los pobres, cómo pueden prestarse para algo tan bajo» fueron algunos de los comentarios.