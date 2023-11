Los Premios a la Creatividad La Vara, organizados por la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC), han anunciado el listado de finalistas de su tercera edición, después de completar la primera ronda de evaluación con Luis Miguel Messianu como presidente del jurado de esta edición. Messianu lideró a un destacado grupo de profesionales de reconocimiento internacional en esta primera etapa de evaluación.

El objetivo de los Premios La Vara es elevar e incentivar la creatividad en la República Dominicana y la región, reconociendo las piezas creativas que se destacan por su innovación y originalidad en beneficio de las empresas y marcas.

Como finalistas hay 20 piezas o campañas, en las diversas categorías de la premiación, dentro de las que se encuentran: “El peso del bullying”, de Jumbo; “El futuro de alguien más”, “Un solo latido” y “Dominicanos de Grandes Ligas”, de Banco BHD; “La Cónsul del paraíso”, de Cerveza Corona; “Sin bolas no hay juego”, Farmacia Carol; “The Skin Test Soup”, Amadita Laboratorio; “Tenemos un vino para eso”, El Catador; “Sampling Billboard”, Café Kora; “Los versos no contados”, Cerveza Presidente /Ab-Inbev; “Náufragos”, “Jason” y “Zombi”, de Impacta by FOA.

Además de “Plátano Power”, de Cerveza Presidente; “Bachatears”, de Fundación Mujeres Valientes; “Bisagras $%^&*#”, Ferretería Tabar. Aceite 3-1; “Data Fries”, McDonald’s; entre otras.

Los ganadores de las diversas categorías de esta edición serán anunciados durante el evento de premiación que se llevará a cabo el 29 de noviembre.

Claudia Montás, directora ejecutiva de ADECC, indicó que: “con Premios La Vara buscamos convertir a la República Dominicana en un hub de creatividad regional, no solo por el talento con que contamos, sino por las infraestructuras, la tecnología, los medios y nuestra posición geográfica, la cual es ideal para poder lograrlo”.

Indicó que este año, como novedad, el galardón presenta un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias con los jurados internacionales de esta edición, programado para el 28 de noviembre. Durante este día, habrá charlas, conferencias y paneles donde los asistentes podrán conocer la visión de estos profesionales sobre el papel de la creatividad en la comunicación y su impacto, no solo en las marcas, sino también en la sociedad.

Para más detalles, visita www.adecc.com.do y sigue las redes sociales de La Vara: @LaVaradr.