Madrid, España. – La historiadora dominicana Lidia Martínez de Macarrulla dio a conocer su obra “Enriquillo, un líder indígena para la libertad de América”, un libro que reivindica la figura de Enriquillo, símbolo de resistencia pacífica y justicia en la historia del continente.

El evento, que contó con el auspicio de la Fundación Macarrulla, reunió a la diáspora dominicana de ambas localidades, académicos, líderes culturales y representantes del cuerpo diplomático en un acto cargado de profundidad histórica y reflexión ética.

Durante su intervención, la autora expresó que el libro busca compartir con el mundo la vida de “un hombre que supo defender la dignidad sin odio, la justicia sin rencor, la libertad sin violencia”.

Agregó que Enriquillo, aunque nacido en el corazón de las Antillas, representa valores universales: “Su lucha no fue contra España, sino contra el abuso. Y su victoria no fue militar, sino moral”.

Martínez de Macarrulla reconstruyó la trayectoria de este líder indígena, desde su crianza entre frailes franciscanos hasta su histórica resistencia en las montañas de Bahoruco, destacando que fue guiado en todo momento por principios cristianos.

“Nunca permitió actos de barbarie entre los suyos. Nunca despreció el mensaje cristiano. Al contrario: su vida fue guiada por los principios evangélicos de justicia, paz y caridad”, afirmó la historiadora.

Asimismo, recordó cómo la dignidad y coherencia de Enriquillo conmovieron a figuras religiosas e intelectuales de su tiempo, y cómo su causa encontró eco incluso en la corte del emperador Carlos V. “Lo que realmente se firmó fue el reconocimiento de la dignidad de un pueblo”, expresó, en referencia al tratado de paz que puso fin al conflicto en 1533.

La autora también destacó que Enriquillo inspiró nuevas corrientes de pensamiento en Europa, como las impulsadas por Francisco de Vitoria y la naciente noción del Derecho Internacional de los Pueblos. “Enriquillo fue, sin saberlo, uno de los primeros rostros de esa nueva conciencia jurídica y moral que reconocía la igualdad esencial de todos los seres humanos”, subrayó.

La presentación concluyó con un llamado a la memoria y a la reconciliación: “Hoy, al recordar a Enriquillo en Madrid o en Sevilla, no traemos acusaciones, sino memoria. No buscamos despertar culpas, sino abrir caminos de reconciliación. Porque su historia no habla de odio, sino de dignidad; no de confrontación, sino de justicia”.

Con esta publicación, la Fundación Macarrulla continúa promoviendo la reflexión histórica y el reconocimiento de figuras clave de la identidad caribeña y latinoamericana, reafirmando su compromiso con la cultura, la educación y la construcción de una memoria colectiva basada en la dignidad y la verdad.