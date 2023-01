Email it

Santo Domingo, RD.- El Programa Transformate de la joven Elizabeth Almonte, cumple su primer aniversario, contribuyendo al cuidado de la salud y el bienestar físico.

El principal objetivo de este proyecto es que cada integrante que inicie en él, se eduque en cuanto a una correcta alimentación y entrenamiento físico, los cuales optimizan los resultados, ya sea perder peso o aumentar en masa muscular.

Transformate está diseñado para que puedan desarrollarlo en cualquier parte del mundo, adaptándose a las necesidades por individual de cada persona.

La instructora fitness, manifestó que si por alguna razón la persona que inicie el plan no puede o tiene el tiempo para ir a un gimnasio por ejemplo, se le trabaja un protocolo ajustado a las herramientas que tenga para que pueda desarrollarlo en casa.

“Me siento tan feliz, que aún veo los resultados y no lo creo; ver las manifestaciones de cariño de mis chicas cuando logran sus objetivos me causa una sensación que con palabras no puedo definir. Solo decir gracias por el apoyo y por confiar en el Programa Transformate” expresó Almonte.

La joven de 28 años, quien conoce muy bien lo que significa llevar una vida sedentaria y estar en sobrepeso dijo que, aunque en primera instancia las personas se acercan por el cambio físico, muchas a través del tiempo entienden la verdadera importancia y el aporte que le hacen a su salud.

El Programa Transformate tiene una duración de dos meses y cuenta con una versión

premium de tres meses.