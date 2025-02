Puntacana Resort presenta 3ra. edición del Culinary Weekendcon los chefs David Castro y Maribel Aldaco

PUNTA CANA. – Puntacana Resort anunció la tercera edición del Culinary Weekend a celebrarse los días 21 y 22 de marzo próximo, con la participación de los destacados chefs mexicanos David Castro y Maribel Aldaco Silva.

El evento será realizado en el restaurante Bamboo del hotel Tortuga Bay, en el cual los afamados chefs mostrarán sus habilidades en platos especializados para deleite de los comensales del evento.

David Castro Hussong, es un Chef mexicano con probada experiencia, que inició su formación a los 13 años, graduándose de “The French Culinary” y ejerciendo en reconocidos restaurantes, como el Noma, y el Blue Hill at Stone Barns, Copenhague; el Eleven Madison Park, de Nueva York y el Cala de San Francisco, California.

Junto a su esposa, la chef Maribel Aldaco Silva, Castro Hussong abrió cinco restaurantes del 2018 al 2023: Fauna Restaurante (2018), el Bruna Wine Garden (2020); en la ciudad de México abre Tigre y Tigrillo, para en el 2023 dar apertura a su proyecto, La Morocha, en Ensenada.

Ambos también, dirigiendo Fauna, ganaron los premios el One to Watch 2020, el High New Entry 2022, el The Best Restaurant in México 2023, quedando todos en la lista de los 50 mejores restaurantes.

Han participado en la culinaria mexicana 2019, ganando el 2020 como mejor restaurante del país, y en la lista Fauna Mex Best ganó como mejor restaurante de hotel en 2018, y el mejor restaurante del país en 2020.

Maribel Aldaco Silva es repostera mexicana, que inició su formación profesional trabajando en restaurantes como el Martin Berasategui, del País Vasco, en el Blue Hill at Stone Barns, The Nomad, de Nueva York y el Quince, en San Francisco.

En el 2024, Maribel ganó como mejor repostera del año, y durante los últimos años ha logrado ser ganadora del Best Pastry Chef en 2023, y quedó entre los 50 Best Latam y Repostero del año para culinaria mexicana.

